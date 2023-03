Industrie automobile en Algérie : des constructeurs chinois bientôt en production

S’exprimant sur les relations entre l’Algérie et la Chine, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a annoncé que des entreprises chinoises vont démarrer bientôt la production automobile en Algérie.

En effet, dans un entretien avec la chaîne de télévision d’information internationale en continu chinoise CGTN, Li Jian a fait l’éloge de la qualité des relations entre les deux pays, et il affirmé que « certaines entreprises chinoises démarrent bientôt leur co-production automobile avec l’Algérie », mais il s’est abstenu de donner l’identité de ces entreprises de son pays qui vont investir dans le domaine de la construction automobile en Algérie.

En outre, l’ambassadeur chinois a énuméré plusieurs domaines de ce partenariat algéro-chinois, « notamment dans les domaines des technologies informatiques, de l’aérospatial, de la médecine et de la santé, des technologues agricoles et de la production conjointe du vaccin anti-Covid-19 Sinovac ».

« En plus, certaines entreprises chinoises démarrent bientôt leur production automobile avec l’Algérie », a fait savoir l’ambassadeur de Chine, qui a estimé que « la Chine et l’Algérie sont liées par une forte amitié traditionnelle » et « l’Algérie est le premier pays arabe à établir le partenariat stratégique global avec la Chine. »

L’ambassadeur revient sur le fait que la Chine est le plus grand constructeur en Algérie

Dans le domaine des infrastructures, le diplomate chinois a souligné que « la Chine est le plus grand constructeur en Algérie. » Selon lui, « la Grande Mosquée d’Alger, de l’Autoroute Est-Ouest et le Complexe olympique d’Oran, figurent tous dans les projets phares construits par la Chine. »

Il poursuit an affirmant que dans le domaine commercial : « la Chine reste le premier fournisseur de l’Algérie depuis 2013, et les produits chinois au très bon rapport qualité-prix sont à la portée des consommateurs algériens. »

Par ailleurs, Li Jian a également indiqué que « la Chine accueille favorablement la demande d’adhésion de l’Algérie à la famille des BRICS ».

Il est à rappeler que le domaine de l’automobile en Algérie connaît un redémarrage après des années de gel. En effet, la commercialisation des véhicules a repris tout récemment. Le 19 mars dernier, Fiat Algérie avait annoncé les prix de ses 6 modèles qui sont désormais commercialisés en Algérie, en attendant le démarrage, vers la fin de l’année selon les affirmations du ministère de l’Industrie, de son usine qui se situe à Oran. Alors que d’autres marques feront leur entrée sur le marché algérien dans les semaines à venir.