Industrie automobile en Algérie : Aoun annonce les nouveautés

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a souligné aujourd’hui mardi à Oran l’importance de créer un réseau de manutention dans le domaine de l’industrie automobile répondant aux normes internationales.

Dans son discours lors de l’ouverture d’une réunion organisée par le complexe « Stellantis » réunissant 90 opérateurs économiques algériens et étrangers dans le but de conclure des partenariats pour la production de pièces détachées et de composants automobiles, le ministre a indiqué que cette initiative vise à garantir le lancement d’une industrie automobile basée sur l’intégration locale en établissant un réseau de manutention répondant aux normes internationales en matière de qualité et de sécurité.

Cette réunion, qui a réuni 90 opérateurs de sept pays, dont l’Algérie, la Turquie, la France, l’Italie, la Tunisie, le Portugal et la Chine, vise à présenter la stratégie du complexe « Stellantis » dans le domaine des achats et de la fourniture de pièces détachées et de composants automobiles.

Aoun a souligné que son ministère aspire à « établir des partenariats fructueux dans divers domaines de la manutention, que ce soit au niveau national ou dans des projets communs pour répondre à la demande nationale ou à l’exportation ».

Il a ajouté que cette réunion devrait constituer une base pour un partenariat durable et productif, une plateforme d’échange, de partenariat et d’accompagnement qui aboutira à la consolidation des relations entre le complexe « Stellantis » et les fournisseurs présents.

Aoun souligne que l’Algérie vise à établir des bases solides pour développer l’industrie automobile

Aoun a également confirmé la volonté et l’engagement du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique à établir des bases solides pour le développement de l’industrie automobile en collaborant avec des partenaires ayant une grande expérience dans ce domaine.

Il a souligné que « cette initiative vise également à établir une base pour les petites et moyennes entreprises de manutention afin de garantir l’intégration locale en valorisant les matières premières et en encourageant le progrès technologique, scientifique et innovant ».

Le ministre a également mentionné que le climat des affaires est propice à l’attraction des investissements nationaux et étrangers dans l’industrie automobile, mettant en avant les avantages offerts par la loi sur l’investissement.

De son côté, le directeur des opérations pour le Moyen-Orient et l’Afrique du complexe « Stellantis », Samir Charfan, a souligné que le projet des voitures « Fiat Algérie » bénéficie du premier écosystème complet de voitures en Algérie et que les entreprises de manutention peuvent s’y joindre.

Le diplomate italien en Algérie, Alberto Cutillo, a également souligné que le gouvernement italien suit le projet Fiat Algérie « avec un grand intérêt », ajoutant que l’Italie est prête à continuer à accompagner l’Algérie dans le domaine de l’industrie automobile à travers un partenariat gagnant-gagnant qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays.