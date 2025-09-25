Industrie automobile : Combien de véhicules Fiat a-t-elle produit depuis son démarrage ?

L’usine Fiat de Tafraoui, inaugurée en décembre 2023, vient de réaliser une étape importante de son développement industriel : la production de son 50 000e véhicule. Ce jalon témoigne de la montée en puissance rapide de ce site stratégique, appelé à jouer un rôle central dans la relance et la consolidation de la filière automobile en Algérie.

Après avoir produit 17 000 unités en 2024, l’usine prévoit de porter sa capacité à 60 000 véhicules en 2025, avant d’atteindre 90 000 en 2026. Ces projections confirment la volonté de Stellantis, maison mère de Fiat, de faire de Tafraoui un pôle de production majeur, non seulement pour répondre au marché local, mais aussi pour préparer une éventuelle orientation vers l’export.

L’usine Fiat de Tafraoui : un essor fulgurant

Derrière ces chiffres se cache l’engagement des 1 784 employés du site, dont la montée en compétences a été soutenue par un programme massif de formation. Plus de 432 000 heures ont été dispensées, en grande partie en partenariat avec l’Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle (INSFP) de Belgaid à Oran.

De plus, six autres centres de formation de la région participent à cet effort en envoyant régulièrement leurs apprentis en stage pratique au sein de l’usine. Cet investissement dans le capital humain local est essentiel pour assurer la pérennité et le succès du projet.

Stellantis : un engagement à long terme en Algérie

Au-delà des performances actuelles, Stellantis réaffirme son engagement à long terme pour le développement de l’industrie automobile en Algérie. Le site de Tafraoui s’impose progressivement comme un hub industriel régional, contribuant à la création d’emplois qualifiés ainsi qu’à la structuration d’un écosystème local autour de la filière automobile.

Cette réussite illustre la dynamique de partenariat entre acteurs publics, industriels et centres de formation, et place l’Algérie sur la voie d’une plus grande autonomie industrielle dans le secteur stratégique de l’automobile. L’objectif est de dynamiser l’économie algérienne et de renforcer sa position sur le marché automobile international.

