Industrie automobile : cette grande marque explore l’élargissement de ses activités en Algérie

Le constructeur suédois Volvo Group multiplie les échanges avec les autorités algériennes afin de renforcer sa présence industrielle dans le pays. Cette dynamique a été marquée, le 13 février 2026 à Alger, par la visite officielle de Jens Holtinger, vice-président exécutif du groupe.

Le ministre de l’industrie, Yahia Bachir, a reçu le responsable suédois, accompagné de l’ambassadrice de Suède en Algérie, Anna Block Mazoyer.

Volvo Group : Production Locale et Ambitions Industrielles en Algérie

Les discussions ont porté sur l’évolution des projets liés à la production de camions en Algérie ainsi que sur les perspectives d’élargissement des activités du groupe en Algérie. Le renforcement de la coopération industrielle Algérie Suède a également été au centre des échanges.

Selon un communiqué de l’ambassade de Suède, les échanges ont mis l’accent sur la volonté de Volvo de continuer à soutenir le développement industriel en Algérie à travers la production de camions lourds, des solutions de transport adaptées au marché local et un service après-vente renforcé.

L’objectif affiché est également de consolider la chaîne d’approvisionnement nationale en favorisant l’intégration d’acteurs locaux dans l’écosystème industriel du groupe.

L’Usine de Meftah : Pilier de la Production de Volvo en Algérie

La présence industrielle de Volvo en Algérie repose sur son unité de montage située à Meftah, dans la wilaya de Blida. Cette installation assemble des camions sous la marque Renault Trucks El-Djazaïr, filiale détenue à 100 % par Volvo Group depuis 2001.

L’usine, réalisée clé en main, permet la production locale de véhicules destinés principalement au marché national du transport lourd. Elle constitue aujourd’hui un pilier stratégique dans la coopération industrielle Algérie Suède.

Augmentation des Capacités : Les Projets d’Expansion de Volvo en Algérie

Au cours de la rencontre avec le ministre de l’Industrie Algérie, la question de l’augmentation des capacités de production a été abordée. L’élargissement des services liés à l’activité de l’usine figure également parmi les priorités évoquées, notamment :

le développement de la distribution de pièces de rechange,

le renforcement des services de maintenance,

l’accompagnement technique des clients.

Les discussions ont également inclus le potentiel d’investissement dans de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité et la durabilité de la production de camions en Algérie. L’objectif est de faire de l’usine de Meftah un centre d’excellence pour Volvo Group en Afrique.

Intégration des PME Algériennes : Un Enjeu Stratégique pour Volvo Group

Le développement d’un réseau de fournisseurs locaux Algérie constitue un autre axe stratégique. L’intégration des petites et moyennes entreprises algériennes dans la chaîne d’approvisionnement du groupe pourrait contribuer à accroître le taux d’intégration locale et à dynamiser le tissu industriel national.

Cette nouvelle étape dans les discussions entre Volvo et les autorités algériennes s’inscrit dans une volonté plus large de consolider l’industrie automobile Algérie en misant sur la production locale, la montée en compétences et le partenariat industriel durable.

