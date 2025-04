Industrie automobile : ce géant chinois annonce le lancement officiel de son usine en Algérie

La société Great Wall Motors Algérie, en partenariat avec le groupe Cevital, a officialisé ce dimanche le démarrage des travaux de son projet industriel dans la wilaya de Aïn Defla.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’entreprise a révélé la visite d’ »une société mondiale spécialisée dans la construction d’usines automobiles », marquant ainsi « le lancement officiel des travaux du projet industriel de Great Wall Motors sur le site de Aïn Defla. »

Le constructeur chinois a opté pour un partenariat avec le groupe privé Cevital et a sélectionné Aïn Defla comme implantation pour son usine. Cette décision fait suite à une rencontre avec le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, le 20 mars dernier, puis à une visite du wali de la wilaya, par une délégation chinoise le 22 mars.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile : Great Wall dévoile ses modèles et ses prix pour le marché algérien

Le site retenu est l’ancien centre commercial du groupe Cevital, situé dans la commune de Aïn Defla. Lors des échanges, les discussions ont porté sur « les perspectives et idées relatives à l’implantation d’une industrie automobile dans la wilaya », notamment à travers la concrétisation de ce projet.

Automobile : le chinois Great Wall Motors et Cevital lancent une usine automobile ambitieuse à Aïn Defla

Les représentants de Great Wall Motors ont justifié leur choix par « les atouts, les ressources et la position stratégique » de la wilaya, carrefour entre l’ouest et le centre du pays, ainsi que par son « réseau routier de haute qualité », incluant l’autoroute Est-Ouest.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement industriel en Algérie, renforçant la présence des constructeurs étrangers sur le marché local.

Le choix de s’associer à Cevital, l’un des plus grands groupes industriels d’Algérie, n’est pas un hasard. L’objectif ? Créer un écosystème automobile complet, depuis la production jusqu’à la R&D, en passant par la fabrication locale de pièces détachées.

🟢 À LIRE AUSSI : Le géant chinois GREAT WALL se prépare à reconquérir l’Algérie : les détails du grand comeback

Cette collaboration pourrait réduire la dépendance aux importations et booster l’emploi, avec à la clé des transferts de technologie bénéfiques pour l’industrie algérienne.

Avec cette nouvelle usine, GWM vise non seulement le marché algérien, mais aussi l’exportation vers l’Afrique et l’Europe. Une stratégie qui pourrait concurrencer les marques européennes et asiatiques déjà implantées, tout en dynamisant la filière automobile nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Achat de voitures : l’État fixe de nouvelles règles sur les acomptes et les délais