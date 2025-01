Industrie auto : l’Allemand Volkswagen sera-t-il le prochain à implanter une usine en Algérie?

L’Algérie s’apprête à accueillir une délégation de haut niveau du groupe allemand Volkswagen en février prochain. Cette visite, la première depuis plusieurs années, marque une étape importante dans les efforts du pays pour relancer son industrie automobile.

Volkswagen envisage de retourner sur le marché algérien et de saisir les opportunités de production locale, notamment à la suite de la récupération de l’usine de Relizane par les autorités algériennes. Cette usine était auparavant gérée par une filiale du groupe allemand avant de cesser ses activités.

Volkswagen en visite en Algérie : un tournant pour l’industrie automobile locale

Selon Rachid Bakhchi, président de la Bourse de sous-traitance et de partenariat pour l’ouest algérien, la délégation de Volkswagen examinera les possibilités de fabrication dans le pays, ainsi que les infrastructures de sous-traitance et de production de pièces détachées. Les responsables allemands rencontreront des autorités algériennes pour s’informer sur les initiatives récentes visant à dynamiser l’assemblage et la production automobile en Algérie.

Cette visite intervient dans un contexte de réformes profondes menées par les autorités algériennes, qui cherchent à attirer de grands constructeurs automobiles. Ces efforts incluent la lutte contre la corruption et la récupération d’usines nationalisées, dans l’objectif de créer un environnement favorable aux investissements étrangers.

Rachid Bakhchi est optimiste quant à l’avenir de l’industrie automobile en Algérie. Il prévoit une augmentation significative du nombre de sous-traitants locaux, qui devraient passer de cinq actuellement à un nombre plus élevé d’ici 2025, grâce à de nouveaux contrats. En outre, plusieurs unités de production de pièces, comme les batteries, devraient bientôt voir le jour pour approvisionner des usines locales telles que Stellantis, ainsi que d’autres marques présentes en Algérie.

Kia, Hyundai : d’autres usines automobiles à l’horizon pour l’Algérie

Le retour potentiel de Volkswagen en Algérie coïncide avec l’intérêt grandissant d’autres constructeurs internationaux. Parmi eux, le groupe chinois Geely a récemment envoyé une délégation pour discuter de la relance de l’ancienne usine Kia située à Batna. Cette usine a été récupérée par Fondal, une filiale du groupe A.S.N., dans le cadre de la nationalisation des actifs liés à des affaires de corruption.

D’autres constructeurs, comme Hyundai, ont également manifesté leur intérêt pour le marché algérien. Par ailleurs, l’usine EDIV, qui collabore avec le ministère de la Défense nationale, devrait bientôt lancer la production de camions.

Ces initiatives reflètent une volonté claire des autorités algériennes de revitaliser l’industrie automobile, de diversifier l’économie et de réduire la dépendance aux importations. La visite de Volkswagen pourrait être une étape décisive vers la concrétisation de ces objectifs.