Industrie : après un arrêt forcé, le complexe Sider d’El Hadjar reprend ses activités

Comme annoncé il y a quelques mois de ça, les opérations de production sont de nouveau en cours au complexe Sider d’El Hadjar à Annaba, marquant ainsi le redémarrage du haut-fourneau, selon un communiqué du Groupe Imetal.

Le complexe sidérurgique d’El Hadjar, affilié au Groupe Sider et appartenant au Groupe Imetal, a officiellement entamé sa production effective après la réactivation du haut-fourneau le 19 décembre 2023.

Le complexe Sider d’El Hadjar à l’arrêt pendant 3 mois

Le complexe Sider El Hajar, qui emploie plus de 5 500 travailleurs, joue un rôle majeur dans la production de divers matériaux en fer, notamment des produits plats, des produits longs, des tubes sans soudure, du fer à béton, et d’autres articles en fer et en acier. La reprise des activités est cruciale pour l’économie locale, la production sidérurgique et le développement industriel.

La relance du haut-fourneau fait suite à une période d’interruption de trois mois, causée par des problèmes d’approvisionnement en charbon, essentiel pour le fonctionnement de l’installation.

Le directeur général du complexe, Karim Boulayoune, a dévoilé un ambitieux programme de production pour l’année 2024, visant à dépasser les 600 000 tonnes de produits sidérurgiques commercialisables. En 2023, la production avait atteint environ 300 000 tonnes de produits en fer et en acier.

Le 1ᵉʳ janvier 2024, les unités de production ont été mises en activité, acheminant la fonte depuis le haut-fourneau vers les aciéries 1 et 2, ainsi que vers l’aciérie électrique, en attendant le traitement ultérieur des produits semi-finis aux laminoirs.