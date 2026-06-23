Industrie algérienne : plusieurs filières atteignent désormais l’autosuffisance totale

L’Algérie poursuit sa stratégie de développement industriel avec des résultats qui commencent à se traduire dans plusieurs branches de production. À l’occasion de la 57e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), un exposé présenté au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en lumière une progression notable du tissu économique national, marquée notamment par l’atteinte de l’autosuffisance totale dans plusieurs secteurs industriels.

Présentée ce lundi par la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, cette évaluation dresse un état des lieux de l’économie productive du pays jusqu’au 17 juin 2026. Elle illustre un changement de cap où l’objectif ne consiste plus seulement à augmenter la production. Mais aussi à réduire la dépendance économique du pays.

Autosuffisance en Algérie : plusieurs filières atteignent un taux de couverture de 100 %

Selon les données présentées lors de la FIA 2026, plusieurs activités industrielles affichent aujourd’hui des niveaux élevés de couverture du marché national.

L’exposé indique que l’industrie algérienne a enregistré « des résultats concrets ». Avec une progression significative dans plusieurs filières qui répondent désormais à une part importante de la demande locale. Tout en développant leurs capacités à l’export.

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Les secteurs concernés sont notamment :

Les matériaux de construction ;

L’électroménager ;

L’industrie agroalimentaire ;

Les produits cosmétiques et de soins corporels ;

Les détergents ;

L’industrie pharmaceutique ;

Le textile ;

Le mobilier domestique et de bureau.

D’après les chiffres communiqués, les taux de couverture du marché national varient entre 50 % et 80 % selon les activités. Certains produits ont toutefois franchi un cap supplémentaire en atteignant une couverture de 100 %, synonyme d’autosuffisance totale.

Cette évolution traduit une montée en puissance progressive de la production locale dans plusieurs domaines qui dépendaient auparavant davantage des importations.

L’industrie nationale mise sur la souveraineté économique et l’exportation

Au-delà des taux de couverture du marché intérieur, les autorités mettent en avant une transformation plus profonde du modèle industriel national.

Selon l’exposé présenté au chef de l’État, l’industrie nationale est passée « du renforcement de la production à la construction de la souveraineté économique ». Cette dynamique s’appuie sur plusieurs leviers, notamment le développement de la fabrication locale, la réduction de la dépendance aux importations et l’amélioration des capacités d’exportation.

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Les projets lancés ces dernières années contribuent également au transfert de technologies, à la création d’emplois et à l’augmentation des exportations hors hydrocarbures, désormais considérées comme un axe majeur de diversification économique.

Les données présentées montrent ainsi une économie qui cherche à renforcer davantage sa base productive tout en consolidant sa présence sur les marchés extérieurs.

FIA 2026 : une participation internationale importante

La présentation a également permis de faire le point sur la participation à la 57e édition de la Foire internationale d’Alger.

Selon les chiffres communiqués, l’événement réunit 781 exposants représentant 36 pays. Parmi eux figurent 579 entreprises nationales et 202 entreprises étrangères.

Cette présence illustre l’intérêt que continue de susciter la FIA auprès des opérateurs économiques. Tout en offrant une vitrine aux capacités industrielles développées en Algérie dans différents secteurs de production.

Les chiffres dévoilés lors de cette édition mettent ainsi en évidence une progression de plusieurs filières industrielles nationales. Dont certaines affichent désormais une couverture complète du marché local. Tandis que d’autres poursuivent leur montée en puissance vers l’autosuffisance et l’exportation.