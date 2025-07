Industrie agroalimentaire : Hamoud Boualem entre officiellement au capital de NCA Rouiba

L’entreprise algérienne Hamoud Boualem a annoncé, via un communiqué officiel, son entrée au capital de NCA Rouiba, à la suite de l’acquisition des parts détenues jusqu’ici par le groupe français Castel. Cette opération, hautement stratégique, marque un tournant dans l’industrie agroalimentaire nationale, en réunissant deux marques emblématiques du paysage économique algérien.

Ce rapprochement vise à renforcer les synergies industrielles et logistiques entre les deux entreprises et à redonner un nouvel élan à la marque Rouiba, pionnière dans les jus de fruits. Il s’agit d’une initiative qui reflète une volonté affirmée de soutenir le tissu productif local et d’accompagner l’évolution du marché des boissons, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel.

« Il nous tient à cœur de préserver les marques qui façonnent l’identité de notre pays. Cette alliance traduit avant tout un engagement fort : celui de construire, ensemble, une trajectoire de confiance au service des consommateurs et du développement de l’industrie locale », a déclaré Abdenour Houaoui, PDG de Hamoud Boualem.

Hamoud Boualem : l’héritage d’une marque centenaire au service de la modernité

Fondée à Alger en 1878, Hamoud Boualem est l’une des plus anciennes entreprises familiales d’Algérie, et même du continent africain. Connue pour ses boissons gazeuses emblématiques telles que Selecto, Hamoud La Blanche ou encore Slim, la marque est profondément ancrée dans le patrimoine culturel algérien.

Depuis près de 150 ans, Hamoud Boualem incarne un savoir-faire transmis de génération en génération, tout en intégrant l’innovation au cœur de sa stratégie. Elle s’est imposée comme un acteur majeur du secteur des boissons, élargissant ses gammes et s’ouvrant à l’export vers plusieurs pays, notamment en Europe, au Canada et au Moyen-Orient.

L’entreprise se distingue aussi par la qualité de ses installations industrielles modernes, et par son engagement envers une production locale maîtrisée. Fidèle à son identité, elle continue de développer des produits qui allient tradition, goût authentique et exigences contemporaines.

Rouiba : une marque historique au service du fruit algérien

Créée en 1966 par la famille Othmani, NCA Rouiba est une référence nationale dans la production de jus de fruits et de boissons naturelles. Pionnière dans son domaine, la marque a conquis la confiance des consommateurs grâce à la qualité de ses produits, une politique de proximité et un ancrage territorial fort.

Rouiba propose une gamme variée de jus : 100 % pur jus, nectars, boissons aux fruits sans conservateurs, conditionnés en briques ou bouteilles PET, adaptés aussi bien aux familles qu’à la consommation individuelle. Elle s’est également illustrée dans le développement de nouveaux formats, innovants et pratiques.

L’entreprise a été l’une des premières du secteur à s’engager dans une stratégie d’industrialisation nationale structurée, avec des lignes de production modernes, respectant les normes internationales. Son engagement pour la qualité, la sécurité alimentaire et la durabilité a permis à Rouiba de devenir un acteur incontournable dans les foyers algériens.

Rouiba bénéficie d’une forte notoriété, portée par une image familiale et accessible. La marque est présente dans les petits commerces comme dans les grandes surfaces, et a su accompagner les moments de vie de plusieurs générations. Son slogan, souvent associé au goût du fruit et à l’authenticité, reste gravé dans la mémoire collective.

Avec l’arrivée de Hamoud Boualem dans son capital, Rouiba entame une nouvelle phase de développement, fondée sur l’alliance de deux expertises industrielles solides et complémentaires. Ensemble, elles aspirent à porter encore plus haut les couleurs du savoir-faire algérien, sur le marché local comme à l’international.