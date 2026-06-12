Industrie : 152 hectares de terres cédés pour un nouveau géant de la sidérurgie dans cette wilaya

Par décret exécutif, le gouvernement vient de formaliser la reconversion d’une importante surface agricole de la wilaya d’Oran. Ces parcelles abriteront prochainement un vaste complexe sidérurgique, illustrant la stratégie de l’exécutif visant à renforcer la souveraineté industrielle du pays.

Effectivement, le gouvernement a validé le changement de vocation d’une assiette foncière de grande envergure dans l’Ouest algérien. Selon le Journal officiel n° 42, le décret exécutif n° 26-227, signé le 9 juin 2026 par le Premier ministre Sifi Ghrieb, entérine le déclassement de plusieurs parcelles de terres agricoles.

Situées dans la commune de Aïn Biya (wilaya d’Oran), ces surfaces sont expressément affectées à la réalisation d’un nouveau complexe sidérurgique.

Ce texte réglementaire intervient en stricte application du cadre légal régissant le secteur. L’exécutif s’est appuyé sur les dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole, une législation qui encadre rigoureusement toute mutation de foncier cultivable vers d’autres secteurs d’activité économique.

Quelles sont les parcelles agricoles concernées par ce projet ?

Au total, ce sont précisément 152 hectares, 90 ares et 12 centiares qui perdent leur statut agricole. Le décret précise qu’une délimitation rigoureuse a été établie, renvoyant au plan officiel annexé à l’original du texte législatif pour garantir la transparence de l’opération.

🟢 A LIRE AUSSI : Récupération de biens confisqués : l’État relance une usine de briques dans cette wilaya

Dans le détail, la restructuration foncière cible trois exploitations distinctes :

La portion la plus importante est issue de l’EAC n° 05 (Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader), s’étendant sur 86 hectares, 49 ares et 58 centiares.

(Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader), s’étendant sur 86 hectares, 49 ares et 58 centiares. Le second terrain concerne l’EAC n° 08 (également issue de l’Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader), pour une superficie de 45 hectares, 46 ares et 77 centiares.

(également issue de l’Ex-DAS Ben Chahra Abdelkader), pour une superficie de 45 hectares, 46 ares et 77 centiares. Enfin, l’EAI Bouhalouane Mohamed cède une parcelle couvrant 20 hectares, 93 ares et 77 centiares.

🟢 A LIRE AUSSI : Industrie, numérique, automobile : la Corée du Sud renforce son partenariat avec l’Algérie

Emplois et économie : ce que ce projet va changer pour Oran

Le choix de la commune de Aïn Biya n’est pas fortuit. Située à proximité immédiate du pôle industriel et portuaire d’Arzew, cette zone bénéficie déjà d’infrastructures logistiques majeures.

Ce projet d’envergure devrait, à terme, modifier en profondeur la dynamique socio-économique de la région oranaise en créant de nombreux emplois et en dynamisant la sous-traitance locale.