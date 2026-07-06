inDrive : une voiture et des voyages à gagner pour les chauffeurs

inDrive, l’une des principales plateformes mondiales de VTC, lance une nouvelle édition de son concours estival annuel destiné à récompenser les chauffeurs Platinum opérant à Alger, Oran et Annaba.

Organisé du 1er juillet au 30 août 2026, ce concours met à l’honneur les chauffeurs qui se distinguent par la qualité de leur service et leurs performances, en réalisant le plus grand nombre de courses durant la période du concours.

À travers cette initiative, inDrive réaffirme son engagement envers sa communauté de chauffeurs partenaires en valorisant leur professionnalisme et leur contribution quotidienne à l’amélioration de l’expérience de mobilité en Algérie.

Les récompenses du concours

Grands prix

Une voiture neuve.

5 voyages en Égypte.

Autres récompenses

3 motos.

30 smartphones.

161 bons d’achat (vouchers).

De nombreux autres cadeaux de valeur.

Grâce à ce concours, inDrive continue de reconnaître et de récompenser sa communauté de conducteurs les plus performants, tout en encourageant l’excellence en matière de qualité de service et en améliorant l’expérience de mobilité globale pour les conducteurs et les passagers à travers l’Algérie.

À cette occasion, Wail Almamma, Directeur Général d’inDrive Algérie, déclare :

« Chez inDrive, nous sommes convaincus que nos chauffeurs sont au cœur de notre réussite. Chaque jour, ils offrent à nos utilisateurs un service fiable et de qualité. À travers ce concours d’été, nous souhaitons reconnaître leur engagement, récompenser leurs performances et les encourager à poursuivre leurs efforts. Cette initiative traduit notre volonté de soutenir durablement notre communauté de chauffeurs en leur offrant davantage d’opportunités et de récompenses. »

À propos d’inDrive

inDrive est une plateforme mondiale de mobilité et de services urbains. Son application a été téléchargée plus de 400 millions de fois et se classe parmi les applications de mobilité les plus téléchargées au monde pour la troisième année consécutive. Au-delà du transport de personnes à la demande, inDrive propose également des services de transport interurbain, de livraison, de services financiers et de mise en relation pour diverses prestations du quotidien.

Présente dans plus de 1 065 villes réparties dans 48 pays, l’entreprise est guidée par sa mission de lutter contre les injustices sociales et s’est fixé pour objectif d’avoir un impact positif sur la vie d’un milliard de personnes d’ici 2030.

Pour plus d’informations : www.indrive.com/dz