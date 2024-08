inDrive, un acteur majeur du VTC en Algérie, révèle ses ambitions et son modèle économique

inDrive, l’application de covoiturage innovante, a récemment organisé une conférence de presse pour présenter ses activités en Algérie. À cette occasion, M. Wali Almamma, responsable d’inDrive en Algérie, a répondu aux questions des journalistes, dévoilant les ambitions de l’entreprise et son modèle économique unique.

Présence Mondiale et Expansion en Algérie

Avec une présence dans 48 pays et plus de 150 millions de téléchargements, inDrive s’affirme comme un acteur incontournable du secteur des VTC à l’échelle mondiale. En Algérie, l’application a démarré ses opérations fin 2023, initialement dans les villes d’Alger, Blida, et Oran, avant de s’étendre à Constantine, Annaba, Boumerdes, et Tipaza. D’ici la fin de l’année, d’autres wilayas comme Mostaganem, Bejaia, et Tizi Ouzou devraient rejoindre le réseau.

Sécurité et Évaluation des Chauffeurs

La sécurité des utilisateurs est une priorité pour inDrive, qui fournit des informations complètes sur les chauffeurs, incluant leur nom, prénom, numéro d’immatriculation du véhicule, ainsi que les évaluations laissées par d’autres passagers. M. Almamma a insisté sur l’importance des retours des utilisateurs pour évaluer les chauffeurs et améliorer la qualité du service.

Modèle Économique et Recrutement des Chauffeurs

inDrive prélève un pourcentage de 12 % sur les courses, un des plus compétitifs sur le marché algérien des VTC, couvrant les charges personnelles, les taxes, et les coûts marketing. Pour devenir chauffeur, les critères sont simples : être âgé de plus de 18 ans, posséder un permis de conduire valide depuis au moins deux ans, et disposer d’un véhicule datant de 2004 ou plus récent. Pour motiver ses chauffeurs, inDrive offre des récompenses telles que des Omras, des smartphones, ou des cartes Naftal aux plus performants.

Collaboration avec les Autorités

Des discussions sont en cours avec le ministère des Transports pour régulariser le statut des VTC en Algérie. Cette collaboration avec les autorités, associée à l’engagement des utilisateurs, est perçue comme essentielle pour le succès d’inDrive dans le pays.

inDrive se positionne comme un acteur dynamique et ambitieux dans le secteur du VTC en Algérie, avec une stratégie de développement à court et long terme. La sécurité, la qualité de service, et une rémunération attractive pour les chauffeurs sont au cœur de son modèle économique, garantissant le succès de l’application dans le pays.