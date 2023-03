Indonésie : deux Algériens arrêtés pour vol à l’aéroport de Bali

Célèbre pour ses montagnes, ses plages et ses rizières, Bali abrite des sites touristiques et religieux qui séduisent les étrangers. Beaucoup de ressortissants algériens choisissent l’Indonésie pour y passer leurs vacances. Cependant, alors que certains profitent pleinement de ce séjour pour se ressourcer, d’autres ont des plans bien particuliers pour passer du temps à Bali.

C’est le cas de deux ressortissants algériens, âgés de 28 et 49 ans, qui ont été arrêtés, le weekend dernier, à Bali. Tous deux pères de famille, et résidant respectivement à Jakarta et à Surabaya en Indonésie, Ahmed R et Abdel B ont décidé de se déplacer vers Bali pour remplir leurs poches.

Deux Algériens arrêtés à l’aéroport de Bali

À défaut de trouver un emploi en Indonésie, les deux Algériens ont tracé leur plan pour tromper les touristes étrangers qui viennent passer des vacances à Bali. En effet, leur mode d’emploi est assez simple. Ils se font passer pour des agents de l’aéroport international de Gusti Ngurah Rai, en Indonésie.

Les deux Algériens prétendent se rendre à l’aéroport en question pour trouver des billets avant de se faufiler parmi les arrivées et trouver leurs cibles. Parmi les objets volés, un ordinateur portable, un Ipad et des passeports. La police locale a estimé la valeur des bagages dérobés à hauteur de 131 500 000 roupies indonésiennes.

Par ailleurs, suite à leur arrestation, les deux accusés ont fait savoir qu’ils ont commis ces vols pour subvenir à leur situation financière. L’enquête poursuit et la police a fait état de trois victimes de ces vols. Les deux Algériens ont été placés en détention provisoire et risquent, conformément au droit indonésien, sept ans d’emprisonnement.

