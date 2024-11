Indisponibilité des rendez-vous pour la diaspora : le consulat d’Algérie à Montréal réagit

La mesure permettant aux binationaux de voyager en Algérie avec seulement un passeport expiré sans demander de visa au préalable a pris fin. Cependant, les Algériens de l’étranger se retrouvent, alors, bloqués face à l’indisponibilité des rendez-vous pour le renouvellement de leurs passeports et autres documents biométriques.

Un problème déjà souligné par le député de l’immigration, Abdelouahab Yagoubi, qui fait part de la disponibilité des rendez-vous, pour les membres de la diaspora, pour le renouvellement de leurs documents biométriques.

La diaspora face à l’indisponibilité des rendez-vous aux consulats

Pour rappel, les autorités algériennes ont mis en place, pour la saison estivale précédente, une facilitation permettant aux binationaux de se rendre en Algérie avec un passeport algérien ou une carte d’identité expirés sans demander de visa au préalable ; cette mesure a pris fin le mois d’octobre dernier.

Dans ce sillage, le député de l’immigration, Abdelouahab Yagoubi a fait part, dans une publication, de l’indisponibilité des rendez-vous au niveau de plusieurs consulats d’Algérie. « Les plateformes de prise de rendez-vous de nos consulats souffrent de bugs récurrents, compliquant les démarches essentielles pour les usagers. Ces dysfonctionnements révèlent un manque de gestion efficace et d’investissement, pénalisant ainsi nos concitoyens« , écrit le député qui souligne l’indisponibilité des rendez-vous pour le renouvellement des passeports jusqu’en juin 2025.

Le consulat général d’Algérie à Montréal annonce de nouveaux rendez-vous

Dans le but de la prise en charge des préoccupations des ressortissants algériens et pour répondre au nombre important des demandes de rendez-vous, le consulat général d’Algérie à Montréal a publié un nouveau communiqué dans lequel il fait part de sa décision de rajouter de nouveaux rendez-vous, durant l’actuel mois de novembre, pour l’établissement de documents biométriques.

« Cette opération sera reconduite au fur et à mesure pour les prochains mois afin d’assurer des prestations de qualité et dans les meilleures conditions possibles en matière d’accueil, de traitement des demandes et de respect de délais« , indique le communiqué en question.

Par ailleurs, les ressortissants algériens établis à Montréal sont appelés à consulter la rubrique « Prise de rendez-vous » sur le site du consulat, et de se présenter, au niveau du siège de la représentation diplomatique, munis de leurs dossiers complets.

Le consulat souligne que pour les cas d’urgence, qui seront étudiés au cas par cas, les concernés sont appelés à envoyer une demande aux adresses suivantes : service.passeport@cgam.ca / cc consalgmtl@consulatdz.ca. Et ce, en expliquant le motif de l’urgence et en joignant une copie du passeport et tout autre document nécessaire.

Pour conclure, il est important de préciser que les multiples rendez-vous réservés au nom de la même personne seront automatiquement annulés.

