Rapport mondial sur la misère : voici le classement de l’Algérie

RAPPORT – En 2023, la misère continue de sévir dans de nombreux pays du monde. Pauvreté, chômage, inflation, dérèglement climatique, conflits armés… les causent sont multiples, mais la conséquence est la même : l’humanité est encore loin de la promesse du bonheur universel dont elle a rêvé au lendemain de l’an 2000…

Et l’Algérie dans tout cela ? Notre pays représente-t-il un eldorado où tout va pour le mieux ou plutôt une terre de misère et de malvie qu’il faut fuir à tout prix ? Pour tenter d’apporter une réponse plus ou moins objective à cette question, nous avons consulté le dernier rapport de l’économiste américain, Steve H. HANKE, intitulé Hanke’s 2022 Misery Index (HAMI).

Le HAMI (Indice annuel de Hanke sur la misère) classe 157 pays du monde selon le degré de « misère » qui y règne, du plus miséreux au moins miséreux. L’indice de Hanke prend en compte trois critères — taux de chômage, taux d’inflation, coût du crédit bancaire — auxquels il soustrait le taux de croissance annuel du PIB par habitant.

Steve H. HANKE est professeur d’économie appliquée à l’université Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, USA) et chercheur principal à l’Independent Institute d’Oakland (Californie, USA).

Indice de Hanke sur la misère (2022) : quel est le classement de l’Algérie ?

Dans le détail, l’indice de Hanke sur la misère se calcule selon la formule suivante : (taux de chômage [x2] + indice des prix à la consommation [ou taux d’inflation] + taux d’intérêt bancaire) — (taux de croissance réel du PIB par habitant). On notera ainsi que Steve Hanke accorde une importance double au taux de chômage.

Venons-en désormais au cas de notre pays. Selon le HAMI, l’Algérie, avec un indice de 50,2, occupe le 41e rang mondial des pays les plus malheureux dans le monde (classement par ordre décroissant qui comprend 157 pays). D’après les données de l’étude, le chômage constitue le facteur le plus influent dans la note qu’a obtenue l’Algérie.

Malgré le fait que l’Algérie occupe une place relativement élevée dans ce classement, on note toutefois une nette amélioration par rapport à l’année précédente. Car dans le Hanke’s 2021 Misery Index, notre pays était arrivé au 25e rang mondial avec une note de 33,4. Nous avons donc gagné 16 places.

Quels sont les 10 pays africains les moins malheureux en 2022 selon l’indice de Hanke ?

Sur les deux plans, africain et arabe, l’Algérie occupe, respectivement, la 24e et la 12e place des pays qui souffrent le moins de la misère. Voici, du reste, les 10 pays africains les moins malheureux en 2022 selon l’indice HAMI (un top 10 pour le moins surprenant !) :

Tchad : 9,77

Togo : 10,95

Côte d’Ivoire : 11,62

Guinée-Bissau : 17,2

Cameroun : 19

Tchad : 23,34

Tanzanie : 25,13

Burkina Faso : 26,30

Cap Vert : 26,30

Libéria : 26,32

Quant aux autres pays de l’Afrique du Nord, le Maroc est le pays qui obtient la meilleure note (36,56) et occupe le 68e rang mondial. L’Égypte, avec une note de 41,83, arrive à la 52e place du classement. La Tunisie, enfin, n’est pas loin de l’Algérie ; elle figure à la 43e ligne de la liste (46,90).

S’agissant des pays arabes (Moyent-Orient et Afrique du Nord), voici les 10 nations qui arrivent en tête du classement dans le Hanke’s 2022 Misery Index : Koweït, Oman, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Maroc, Égypte, Irak, Maurétanie.

Sur le plan mondial, enfin, c’est, sans surprise, la Suisse qui récupère le titre de pays le plus heureux au monde. Il est suivi par le Koweït, l’Irlande, le Japon, la Malaise et Taïwan. En tête de liste des pays les plus miséreux, on retrouve : Le Zimbabwe, le Venezuela, la Syrie, le Liban, le Soudan, l’Argentine, le Yémen, l’Ukraine, et Cuba.

En conclusion

Avant de terminer cet article, il convient de soulever quelques remarques. D’abord le Professeur Steve Hanke s’est appuyé pour l’établissement de son indice, le HAMI, sur des critères purement quantitatifs ; toute dimension subjective liée à la perception des gens y est exclue. Ensuite, il y a lieu de se poser des questions sur la fiabilité et l’exactitude des données prises en compte dans l’étude, notamment en ce qui concerne le taux de chômage. Il s’agit d’un chiffre qui varie beaucoup d’un pays l’autre selon la définition que la législation lui donne.

Enfin, pour revenir sur le cas de l’Algérie, bien que le Hanke’s Misery Index lui attribue une note relativement mauvaise qui l’exclut des tops 10 africain et arabe, rappelons que d’après d’autres rapports, dont celui du World Happiness Report (lien en haut), notre pays possède, en 2023, l’indice de bonheur le plus élevé en Afrique, le 5e parmi les pays arabes.