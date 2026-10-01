Indice mondial de l’innovation 2026 : L’Algérie 3e mondiale sur 139 pays pour l’indicateur « Éducation »

L’Algérie marque une avancée significative dans l’édition 2026 de l’Indice mondial de l’innovation (GII : Global Innovation Index), publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le pays gagne ainsi quatre places au classement général par rapport à l’édition 2025, témoignant d’une progression notable dans plusieurs composantes de son système national d’innovation.

Selon les données communiquées par le ministère de l’Éducation nationale, les résultats les plus remarquables ont été enregistrés dans l’indicateur « Éducation », rattaché au pilier « Capital humain et recherche ».

L’Algérie se hisse désormais à la 3ᵉ position mondiale sur 139 pays évalués, avec un score de 81,2 points. Par ailleurs, le pays décroche la 2ᵉ place mondiale pour les indicateurs relatifs aux dépenses consacrées à l’éducation et au financement public accordé par élève dans l’enseignement secondaire.

Cette performance marque une avancée spectaculaire par rapport à l’édition 2025, au cours de laquelle l’Algérie figurait au 93ᵉ rang mondial avec une note de 43,2.

🟢 A LIRE AUSSI : Télécommunications : ALGER en tête du classement africain de l’indice « Gigacity 2026 »

À la suite de cette publication, le ministère de l’Éducation nationale a exprimé, au nom de l’ensemble de la communauté éducative, sa profonde gratitude envers le président de la République pour l’attention particulière et constante accordée au secteur de l’éducation et de l’enseignement.

L’Indice mondial de l’innovation : mode d’emploi d’un baromètre stratégique

Publié chaque année par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Indice mondial de l’innovation (GII) constitue la référence internationale pour mesurer la vitalité créative et scientifique des nations.

Véritable tableau de bord économique, cet outil évalue la capacité de 139 pays à transformer leurs ressources en solutions d’avenir.

Concrètement, le classement s’appuie sur plus de 80 indicateurs répartis en deux grandes catégories : les moyens investis (inputs) et les résultats concrets (outputs).

🟢 A LIRE AUSSI : Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus dans le Sud ce jeudi 1er octobre

D’un côté, l’OMPI scrute le cadre institutionnel, la qualité de la recherche, les infrastructures ou encore le financement de l’éducation.

De l’autre, elle mesure l’impact direct de ces investissements, notamment à travers le nombre de brevets déposés, la création scientifique, la haute technologie et le dynamisme du marché des start-up.

En faisant le tri entre simples promesses et avancées réelles, le GII ne se contente pas de dresser un palmarès. Il offre aux décideurs politiques un outil d’orientation stratégique pour cibler leurs réformes.

Pour une économie en mutation, grimper dans ce classement international signale avant tout une attractivité renforcée et une transition réussie vers l’économie de la connaissance.