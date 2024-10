Indice environnemental 2024 : l’Algérie, 2ᵉ pays arabe le plus respectueux de la nature

Le classement de l’indice de préservation de l’environnement 2024, récemment publié par le site « BIODB », place l’Algérie parmi les premiers du monde arabe. Cet indice, qui évalue la gestion de la biodiversité et des ressources naturelles de 180 pays, est basé sur 25 indicateurs répartis en quatre piliers principaux.

Classement de l’indice de préservation de l’environnement 2024 : L’Algérie se positionne au 97ᵉ rang mondial

Au niveau mondial, le Luxembourg se hisse en tête du classement avec un score de 70,80 points, suivi de l’Estonie avec 70,50 points et du Danemark avec 69 points. En bas du classement, on retrouve des pays comme Kiribati, un petit État insulaire du Pacifique, la Turquie et l’Irak.

Dans la région arabe, le Sultanat d’Oman se distingue avec une 73ᵉ place mondiale, obtenant 56,65 points. L’Algérie, malgré un score qui pourrait être amélioré, reste en tête des pays nord-africains et vient se positionner à la 97ᵉ place, dépassant des nations comme l’Arabie Saoudite (105ᵉ), la Jordanie (109ᵉ) et les Émirats arabes unis (111ᵉ).

Préservation de l’environnement : les 4 piliers clé de l’indice

L’indice de préservation de l’environnement repose sur quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier évalue les efforts de chaque pays pour la gestion des zones protégées, en cherchant à mesurer l’équilibre entre le développement et la protection des ressources naturelles. Le deuxième pilier s’intéresse aux menaces pesant sur la biodiversité, notamment les efforts pour préserver les espèces menacées et la gestion des ressources marines. Le troisième pilier examine la gouvernance environnementale, mesurant ainsi les investissements publics dans l’environnement et les engagements internationaux. Le dernier pilier, enfin, évalue les défis environnementaux à venir.

Cet indice vise à sensibiliser les gouvernements aux enjeux climatiques et à encourager des politiques de développement durable. Le rapport insiste sur l’importance de données précises sur la biodiversité pour prendre des décisions éclairées et prévenir l’extinction des espèces.