Indice du développement du tourisme en 2024 : quel est le classement de l’Algérie ?

Le secteur du tourisme international et des voyages devrait reprendre, cette année, ses niveaux d’avant-Covid, sous l’effet d’une augmentation significative de la demande et d’une hausse du nombre de vols disponibles, au cours de cette année.

C’est ce qui ressort du dernier rapport établi par le forum économique mondial, détaillant l’indice du développement du voyage et du tourisme en 2024. Le rapport met en évidence l’importance du tourisme pour les économies développées et en développement partout dans le monde et souligne la reprise rapide et accélérée de ce secteur face aux effets de la pandémie.

L’indice du forum économique mondial a évalué, par ailleurs, l’ensemble des facteurs et des politiques du développement durable et résilient du secteur des voyages, dans 119 pays.

Développement du tourisme international en 2024 : quels sont les pays africains les plus performants ?

Le développement du tourisme africain peine à se positionner devant les pays développés, même avec une richesse naturelle et une diversité culturelle inégalée. En effet, les performances du tourisme et du voyage dans le continent arrivent en seconde zone.

Dans ce sillage, le forum économique mondial indique que l’Afrique du Sud domine le classement des pays africains et arrive à la 55ᵉ place mondiale, suivie par l’île Maurice et l’Égypte à la deuxième et troisième places à l’échelle africaine.

Ce classement se poursuit avec le Botswana (75ᵉ au rang mondial), le Kenya (77ᵉ), la Tanzanie (81ᵉ), le Maroc (82ᵉ), la Tunisie (83ᵉ), le Rwanda (93ᵉ), la Namibie (95ᵉ). L’Algérie (98ᵉ place mondiale) ferme, quant à elle, ce top 11 des pays africains les plus performants.

Pourquoi l’Algérie peine à faire décoller son secteur touristique ?

Se basant sur les données fournies par le centre de recherche en économie appliquée pour le développement, le forum économique mondial indique que l’Algérie présente un faible score dans des catégories cruciales pour le développement de son tourisme, à savoir : les infrastructures et la durabilité environnementale.

Par ailleurs, pour devenir une destination plus compétitive, le pays doit investir dans l’amélioration urgente des infrastructures terrestres et portuaires, des services touristiques et dans l’infrastructure du transport aérien. L’Algérie devrait, aussi, la sécurité et les conditions du marché de travail.

