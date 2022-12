Indice du capital social : quel classement pour l’Algérie ? (étude)

Lorsqu’on parle de qualité de vie, de satisfaction sociale, de niveau de prospérité en Algérie, les opinions sont souvent contradictoires. Pour certains tout est noir, pour d’autres tout est blanc. Qu’en est-il dans la réalité ?

Pour nous faire une idée précise sur la question de savoir s’il fait bon vivre en Algérie ou non et afin de connaître la place de l’Algérien par rapport aux autres citoyens d’Afrique et du monde, — nous nous sommes penchés sur le rapport sur le capital social 2021 du thinktank suisse-coréenne, SolAbility.

Le Social Capital Index est un sous-indice du Global Sustainable Competitiveness Index (Indice mondial de compétitivité durable). Publié depuis 2012, le GSCI est le classement des pays le plus complet disponible à l’heure actuelle. L’indice mesure la compétitivité de 180 pays sur la base de 131 indicateurs quantitatifs provenant de sources fiables (Banque mondiale, FMI, diverses agences des Nations unies).

Qu’est-ce que le capital social d’une nation ?

D’après SolAbility, le capital social d’une nation se compose de la somme de la stabilité sociale et du bien-être (perçu ou réel) de l’ensemble de la population. Le capital social génère la cohésion sociale et un certain niveau de concorde. Et cela permet de créer un environnement stable pour l’économie et d’éviter la surexploitation des ressources naturelles.

Outre les influences historiques et culturelles, plusieurs autres facteurs affectent le consensus social d’une société. Il y a à titre d’exemple : la qualité des soins de santé (disponibilité et facilité d’accès) ; l’égalité des revenus et des ressources, qui est corrélée au niveau de criminalité ; la structure démographique (pour évaluer l’équilibre générationnel futur au sein d’une société) ; la liberté d’expression ; l’absence de conflits violents, etc.

L’indice du capital social se base sur cinq rubriques principales : santé, égalité, criminalité, libertés, satisfaction. Chacune de ces rubriques contient trois critères, comme le montre le schéma ci-dessous :

Indice du capital social 2021 — principales observations

Pour l’année 2021, le score moyen de capital social dans le monde a été de 44 (sur 100). Le meilleur score mondial n’a été que de 64 points — soit un écart de 36 par rapport à un état parfait. Sans surprise, les nations du Nord (en particulier la Scandinavie) sont nettement en avance sur les pays du Sud (notamment l’Afrique et l’Asie centrale).

53 % de tous les indicateurs, toutes nations confondues, montrent une évolution positive, 32 % sont négatifs et 25 % ne montrent pas de tendance claire dans un sens ou dans l’autre.

Voici du reste les principales observations qui ressortent du rapport 2021 du Social Capital Index :

– Les pays scandinaves (Island, Norvège Suède, Finlande) dominent l’indice du capital social.

– Le top 20 de l’indice du capital social 2021 se compose des pays d’Europe occidentale et des pays baltes (Estonie, Slovénie). Seuls la Corée du Sud (13), le Japon (15) et Singapour (16) font leur entrée dans le classement.

– Les États-Unis, en raison d’un taux de criminalité élevé, de la faible disponibilité des soins de santé et de l’augmentation des inégalités, se classent au 95e rang, juste derrière Trinidad.

– Le Royaume-Uni arrive en 46eposition, ce qui reflète la détérioration du tissu social.

– La Chine se classe 32e, la Russie 88e, l’Inde 123e et le Brésil 128e.

La plupart des nations africaines figurent en bas de la liste en raison d’une combinaison de facteurs : faible disponibilité des soins de santé, mortalité infantile élevée, liberté d’expression limitée et situation instable en matière de droits de l’homme.

Indice du capital social 2021 — quelle place pour l’Algérie ?

Quelle place occupe donc notre pays dans le classement de l’indice du capital social 2021 et à quel rang elle se situe par rapport aux autres pays d’Afrique et du monde arabe ?

Le Social Capital Index 2021 attribue à l’Algérie le score de 42,1 (sur 100). Une note en deçà de la moyenne qui place notre pays au 99e rang mondial (le classement comprend 180 pays).

En Afrique, l’Algérie figure dans le top 10, mais elle n’arrive qu’en 7e position. Elle est devancée par l’Île Maurice (69), le Burkina Faso (81), le Niger (84), la Tunisie (86), le Sénégal (89) et la Libye (96). Les autres pays du top 10 africain sont : le Malawi (107), l’Éthiopie (110) et le Mali (112).

Enfin, s’agissant de la région Afrique du Nord–Moyen-Orient, l’Algérie occupe la 8e place du classement. Ce sont les pétromonarchies du Golf qui, sans surprise, domine le classement. On retrouve ainsi dans les premières places : les Émirats arabes unis (23), le Qatar (41), le Koweït (42) et l’Arabie Saoudite (52). Devant le Maroc (157) et l’Égypte (178) et derrière la Tunisie (86) et la Libye (96), l’Algérie se classe 3e en Afrique du Nord.