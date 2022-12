Indice du capital naturel : quel classement pour l’Algérie ? (étude)

Dans un précédent article, nous avons examiné l’indice du capital social de l’Algérie en 2021. Un rapport du think tank Solability qui évalue les performances des nations en matière d’accès à la santé, d’égalité sociale, de taux de criminalité, etc. Nous y avons constaté que l’Algérie, avec sa 99e mondiale, occupait le milieu du tableau. Penchons-nous désormais sur un autre indice du même organisme, celui du capital naturel.

Le capital naturel d’un pays se définit par la composition de son environnement physique. C’est un modèle qui intègre l’essentiel des ressources qui permettent à un pays d’être autonome : la terre, l’eau, le climat, la biodiversité, l’agriculture, les ressources énergétiques et minérales. En outre, l’indice du capital naturel prend en compte le niveau d’épuisement ou de dégradation des ressources qui pourrait, dans le futur, mettre en danger l’autosuffisance de la nation.

Lecture dans l’indice du capital naturel 2021

Pour l’année 2021, la tendance globale de l’indice du capital naturel est négative. En effet, 49 % de l’ensemble des indicateurs affichent une détérioration, et seulement 34 % montrent des résultats positifs.

Compte tenu de l’absence de politiques claires visant à protéger la biosphère, à encourager les alternatives écologiques, à attribuer un coût à la destruction de l’environnement, — il faut s’attendre au déclin des paramètres environnementaux à l’avenir.

Voici, du reste, les principaux résultats qu’on peut tirer de Natural Capital Index 2021 :

— Le Laos, la Colombie, le Paraguay et la Bolivie dominent l’indice du capital naturel 20021.

— L’Amérique du Sud, avec son grand réservoir de biodiversité, obtient un score élevé en matière de capital naturel.

— Les pays scandinaves, grâce à leur faible densité de population, leur couverture forestière et la disponibilité de l’eau apparaissent tous dans le top 20.

— Les pays africains de la ceinture tropicale se classent assez bien, notamment le Congo (23), le Cameroun (35) et le Gabon (47).

— Les deux pays les plus peuplés, la Chine (134) et l’Inde (152), sont victimes de la combinaison d’un climat aride, d’une forte densité de la population et d’un haut niveau d’épuisement des ressources.

Observations sur l’indice du capital naturel 2021

À travers la lecture du rapport du Natural Capital Index 2021, nous constatons que les pays les mieux classés se caractérisent par un ensemble de conditions environnementales favorables : disponibilité d’eau douce en abondance, climat tropical, riche biodiversité, présence d’autres ressources naturelles.

Ces pays se situent pour la plupart dans les zones tropicales. Cela met en lumière, si besoin est, l’importance primordiale de la disponibilité d’une quantité suffisante d’eau douce. Si ces pays manquent actuellement de capital social et intellectuel, et souffrent de mauvaise gouvernance, leur capital naturel leur permet de développer, au fil du temps, une compétitivité durable.

Par ailleurs, on peut également observer une certaine corrélation avec le niveau d’activités humaines et la densité de population. Ainsi, les grands pays (en matière de superficie) qui connaissent une densité de population relativement faible et possèdent une riche biodiversité arrivent en tête du classement du capital naturel. On retrouve dans cette catégorie les pays d’Amérique du Nord, les pays scandinaves, et le Brésil.

Indice du capital naturel 2021 – L’Algérie dans tout ça

Le Natural Capital Index 2021 attribue à l’Algérie la note de 37,1 sur 100. Avec ce score plutôt faible, l’Algérie figure dans le bas du classement. Elle occupe la 138e place mondiale (sur 180 pays que comprend l’étude).

Bien que le rapport ne fournisse pas la note donnée pour chacun des critères de l’index, on peut néanmoins inférer que le mauvais score de l’Algérie est dû, en grande partie, à la non-disponibilité de l’eau douce en quantité suffisante et la faible biodiversité de son territoire. En effet, le Sahara représente 84 % de la superficie totale du pays. On peut également invoquer, parmi les causes, notre agriculture pour l’essentiel céréalière et aux rendements relativement faibles, la menace de la désertification et de la sécheresse, ainsi que le risque d’épuisement, à moyen terme, des ressources énergétiques du pays (pétrole et gaz).

Les autres pays désertiques de la planète sont très mal classés. L’Arabie saoudite, à titre d’exemple, occupe la 140e place ; la Jordanie est 155e, la Syrie 160e, le Qatar 162e, le Koweït 165e et le Bahreïn 177e. Nos voisins du Maghreb connaissent des fortunes diverses. Si avec un score de 28,6, la Tunisie se classe 175e, le Maroc obtient la note de 40,7 et arrive à la 109e position mondiale et la Libye fait encore mieux en occupant le 107e rang (40,7).