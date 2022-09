Indice du capital intellectuel : quel classement pour l’Algérie ?

Après l’analyse dans les premiers articles du classement de l’Algérie en Afrique et dans le monde en ce qui concerne le capital social (santé, égalité, sécurité…) et le capital naturel (biodiversité, eau, pollution…), — intéressons-nous maintenant à un autre indicateur du think tank Solability : l’indice du capital intellectuel (ou l’indice du capital-innovation).

L’indice du capital intellectuel (Intellectual Capital Index) mesure le potentiel des nations en matière d’éducation, de recherche et développement, de création de nouvelles entreprises. Il prend en compte notamment la performance globale du système scolaire, la qualité de l’enseignement supérieur et la capacité du pays à fabriquer des produits de haute technologie.

Attachons donc notre regard sur le classement de l’Algérie en Afrique et dans le monde par rapport à l’indice du capital intellectuel.

Le capital intellectuel : catalyseur de la dynamique de l’innovation

L’innovation — fille de la créativité et fruit de l’instruction — permet aux pays de se montrer compétitifs sur les marchés mondialisés.

Pour créer la richesse et la maintenir, il faut des emplois qui garantissent des revenus à la population. Pour générer des emplois, il faut produire des biens et fournir des services que les personnes et les entreprises, dans le pays ou à l’étranger, sont prêtes à acheter les préférant à ceux de la concurrence. Enfin, pour aboutir à cet avantage, il faut que ces produits et services soient compétitifs sur le marché mondial en matière de qualité et de prix .

Afin de maximiser les avantages pour le pays, la chaîne de valeur doit idéalement être couverte dans le cadre de l’économie nationale. Car la plus grande part de la valeur ajoutée réside dans la transformation des matières premières ou des pièces en produits finis.

Par ailleurs, l’indice du capital intellectuel, aussi appelé indice du capital-innovation, se base sur trois principaux indicateurs : l’éducation, la recherche-développement et les nouvelles entreprises. Chacun de ces indicateurs comprend trois critères, selon le schéma suivant :

Les pays qui obtiennent un score de capital intellectuel élevé sont plus susceptibles de développer des économies prospères grâce à des industries axées sur la recherche et le savoir technique. C’est-à-dire des industries à forte valeur ajoutée qui permettent d’atteindre des taux de croissance élevés.

Classement de l’indice du capital intellectuel 2021

La moyenne mondiale de l’indice du capital intellectuel pour l’année 2021 a été de 40 (sur 100). La différence entre score le plus bas (Centre-Afrique : 15) et la note la plus élevée (Corée du Sud : 78) est frappante. Elle reflète plus fortement encore l’écart nord-sud qu’une comparaison du RNB.

Un score élevé dans l’indice du capital intellectuel forme la base de la capacité d’innovation d’une nation, donc de son futur succès économique. Malheureusement, les pays pauvres obtiennent globalement de mauvais résultats en matière de capital intellectuel. Et cela fait craindre que plusieurs régions d’Afrique restent piégées dans la pauvreté.

D’autre part, près de 60 % de tous les indicateurs montrent une évolution positive au niveau mondial. Toutefois, la plupart de ces améliorations proviennent d’Europe, d’Asie de l’Est et du Sud-Est et des Amériques (à l’exception de l’Amérique centrale).

Voici, par ailleurs, les principales observations que fournit l’examen du classement 2021 de l’Intellectual Capital Index :

Les pays d’Asie du Nord-Est (Corée du Sud, Chine, Japon, Singapour) et les nations scandinaves (Suède, Danemark) dominent l’indice du capital intellectuel.

(Corée du Sud, Chine, Japon, Singapour) et (Suède, Danemark) dominent l’indice du capital intellectuel. La Corée du Sud domine toujours le classement de l’innovation et de la compétitivité avec une marge considérable sur les autres pays.

domine toujours le classement de l’innovation et de la compétitivité avec une marge considérable sur les autres pays. La Chine occupe le 2 e rang, les États-Unis, le 6e rang, le Royaume-Uni, le 8 e , l’Allemagne, le 11 e et la France, le 17 e .

occupe le 2 rang, les États-Unis, le 6e rang, le Royaume-Uni, le 8 , l’Allemagne, le 11 et la France, le 17 . La Russie se classe 16 e , le Brésil, 28 e , et l’Inde, 105 e .

se classe 16 , le Brésil, 28 , et l’Inde, 105 . L’Afrique demeure la région du monde la moins performante en matière de capital intellectuel. Cela présage d’un enfermement prolongé du continent dans la pauvreté.

Indice du capital intellectuel 2021 : quelle place pour l’Algérie en Afrique et dans le monde ?

L’Intellectual Capital Index a attribué à l’Algérie pour l’année 2021 la note de 40,3. Avec ce score en dessous de la moyenne, notre pays arrive à la 80e place mondiale (l’indice classe 180 pays). L’Algérie figure donc dans la première moitié du classement, mais elle est loin des pays les plus performants.

Au niveau africain, l’Algérie occupe le 5e rang. Elle est devancée par le voisin tunisien (42e mondiale et meilleure nation africaine avec un score de 48,8), l’Eswatini (55e), l’Afrique du Sud (65e) et le Botswana (69e).

L’Algérie se classe 5e également dans le monde arabe. En première place, on retrouve encore la Tunisie. Arrive ensuite Oman (51e mondial), l’Arabie Saoudite (62e) et les Émirats arabes unis (64e). Les autres pays de l’Afrique du Nord sont relativement mal classés. Le Maroc occupe le 87e rang mondial, l’Égypte, le 89e et la Libye, le 130e.

