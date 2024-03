Indice du bonheur 2024 : à quel point les Algériens sont-ils heureux ?

En l’occasion de la journée mondiale du Bonheur, un rapport a été dévoilé, en ce mercredi 20 mars 2024, listant les pays les plus heureux du monde. Ce classement se base sur l’évaluation que les gens font de leur bonheur, mais aussi sur des données économiques et sociales.

Pour la septième fois consécutive, ce classement couronne une nouvelle fois la Finlande, qui a décroché le titre du pays le plus heureux au monde, selon ce rapport parrainé par l’ONU. Ce classement se poursuit avec les pays nordiques, puisque le Danemark, l’Islande et la Suède suivent la Finlande.

NEW: World Happiness Report 2024 is here! Explore the full report to understand the state of global happiness, the happiest countries in the world, and what we can learn about generational differences in wellbeing.

— World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2024