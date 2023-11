Indice d’ouverture sur les visas en Afrique : quel classement pour l’Algérie ?

Il y a une semaine, le président kényan, William Ruto, a annoncé l’exemption de visas pour tous les ressortissants du continent africain. Une décision qui permet de favoriser les échanges entre les pays africains et d’ajouter le Kenya dans la liste des pays les plus ouverts aux résidents du continent.

En parlant d’ouverture, un nouveau classement basé sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique a été effectué. Et classe, les pays du continent africain des plus ouverts aux moins accessibles pour les ressortissants et voyageurs de l’Afrique.

Quels sont les pays les plus ouverts aux résidents du continent africain ?

Selon les récentes données d’Africa visa openness index, les Seychelles, le Bénin et la Gambie constituent le palmarès des pays africains les plus ouverts à leurs voisins. En effet, les autorités de ces pays offrent accès sans visa aux ressortissants des 53 autres pays. Ces pays ont atteint le meilleur score de 1000 points dans ce classement.

Par ailleurs, en 4ᵉ position se place le Ghana qui autorise le régime sans visa à 26 de ses voisins. Suivi par le Rwanda et le Nigeria en 5ᵉ et 6ᵉ places, ces derniers offrent un accès sans visas à 18 et 17 pays respectivement. En 7ᵉ place de ce classement se positionne la Guinée-Bissau qui autorise une entrée libre aux voyageurs de 13 pays. Et en 8ᵉ place, le Cap-vert avec un score de 16 pays dont les ressortissants seront exemptés de tous types de visas.

Pour clôturer ce top 10 des pays les plus ouverts aux ressortissants africains, le Togo et la Mauritanie offrent un accès sans visas aux 14 et 8 pays en Afrique. Cependant, les ressortissants de 38 pays seront obligés de demander un visa à leur arrivée au Togo. Dans le cas de la Mauritanie, les voyageurs en provenance de 45 autres pays sont appelés à formuler une demande de visa à l’arrivée.

L’Algérie parmi les pays les plus fermés en Afrique

L’indice d’ouverture des visas en Afrique indique aussi que malgré la situation qui s’améliore petit à petit, certains pays ne suivent pas la tendance et tardent à adopter des politiques favorables aux visas. Ce qui influence la circulation des ressortissants africains à l’intérieur et l’extérieur du continent.

Par ailleurs, dans la liste des pays les plus fermés, on cite la Libye, la Guinée équatoriale et le Soudan sur le podium. Le top 5 se poursuit avec l’Érythrée en 4ᵉ place et le Soudan du Sud en 5ᵉ place. Les ressortissants africains rencontrent des difficultés d’obtention de visas de voyage en Égypte, en Algérie, à la république démocratique du Congo, le Maroc et le Cameroun, qui constituent les cinq autres pays de ce top 10 des pays les plus fermés en Afrique.

Pour rappel, dans le cas de l’Algérie, le pays occupe la 7ᵉ place de ce classement des pays les plus fermés, malgré les efforts des autorités de faire de l’Algérie une destination touristique.

