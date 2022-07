Indice des soins de santé 2022 : l’Algérie dans le top 5 africain

Nous connaissons tous l’adage populaire « santé passe richesse », en anglais health is wealth. Or beaucoup de gens l’oublient jusqu’à ce que l’un de leurs proches ou eux-mêmes tombent malades. C’est alors qu’ils se mettent à chercher les meilleurs soins médicaux possibles, et se rendent compten de l’importance de la question du système de santé.

Le système de santé en Afrique, une défaillance chronique

En Afrique, les systèmes de santé sont globalement de moins bonne qualité que dans les autres régions du monde. Il n’est donc pas étonnant que des millions d’Africains préfèrent aller se faire soigner à l’étranger, dans le cadre du tourisme médical. Il est d’ailleurs important de souligner que l’un des aspects les plus regrettables du tourisme médical est la fuite des capitaux qu’il engendre.

À titre d’exemple, selon les chiffres publiés par la Banque centrale du Nigeria (CBN), les Nigérians ont dépensé un total de 11,01 milliards de dollars en tourisme médical au cours des 10 dernières années. En Algérie, bien qu’on ne dispose pas de données précises, force est de constater que la pratique prend de l’ampleur. Un nombre croissant d’Algériens se rendent en Turquie et en Tunisie pour bénéficier de soins médicaux de meilleure qualité. Cela concerne l’oncologie (traitement du cancer), l’ophtalmologie, la chirurgie esthétique ou encore la greffe de cheveux.

Les pays qui tirent leur épingle du jeu

Cependant, le fait que beaucoup d’Africains préfèrent se faire soigner à l’étranger ne signifie pas que le secteur de la santé en Afrique est totalement en ruine. Certains pays disposent, en effet, de systèmes de santé assez performants, tant sur le plan des équipements que sur celui de la compétence du personnel soignant. Nous allons, à ce propos, dresser la liste des sept pays africains dotés des meilleurs systèmes de santé en 2022.

Pour établir ce classement, nous nous basons sur l’indice de soins de santé élaboré par le site spécialisé Numbeo. L’indice Numbeo est calculé selon huit critères :

L’aptitude et la compétence du personnel médical ;

La rapidité d’exécution des examens et des rapports ;

La modernité des équipements de diagnostic et de traitement ;

L’exactitude et exhaustivité des rapports médicaux ;

L’amabilité et la courtoisie du personnel soignant ;

La réactivité (délais d’attente) des établissements médicaux ;

Le coût des soins de santé ;

La commodité de l’emplacement pour les patients.

Top 7 des pays africains en matière de soins de santé

Voici donc, en ordre décroissant, la liste des 7 pays africains qui disposent des meilleurs systèmes de santé, sur la base de cet indice.

Afrique du Sud : a un indice de soins de santé de 63,97. Kenya : a un indice de soins de santé de 63,40. Tunisie : a un indice de soins de santé de 56,54. Algérie : un indice de soins de santé de 52,88. Nigeria : A un indice de soins de santé de 48,49. Égypte : A un indice de soins de santé de 47,01. Maroc : A un score d’indice de soins de santé de 46,69.

Ainsi le système de santé de l’Algérie occupe la 4e place en Afrique, derrière l’Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie. Au niveau mondial, il arrive en 80e position. Les cinq premières places sont occupées par : le Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, la France et le Danemark.

Quand on regarde l’indice de l’Algérie de plus près, deux scores sautent aux yeux : celui des coûts liés à la santé et celui des délais d’attente dans les établissements hospitaliers. Si les Algériens sont globalement satisfaits du premier (73 points), ils le sont beaucoup moins du second (34 points). Concernant les autres critères, les notes tournent toutes autour de la moyenne.