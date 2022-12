Indice des prix à la consommation : forte hausse pour ces aliments

Selon l’office national des statistiques, l’indice brut des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0.7 % pour le mois d’octobre par rapport au mois de septembre. En effet, au cours du mois de septembre le taux de croissance était de 0.9 %. Par ailleurs, les prix des denrées alimentaires ont enregistré une augmentation de 1.4 %. À vrai dire, cela est dû à la hausse des prix des produits agricoles frais (+2.6 %).

Pour rappel, l’indice brut des prix des fruits et légumes a, quant à lui, été touché par cette vague haussière. Dans le détail, l’IPC des fruits et des légumes a atteint la barre de 9.3 % (fruits) et 15.4 % (légumes). Quant à l’indice de la viande rouge, celui-ci s’affiche à +2.6 %. Dans le même sillage, on citera les produits industriels alimentaires (+0.3) et les produits manufacturés (+0.2). En revanche, les prix des services ont diminué de 0.1 %.

L’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2022 a enregistré une hausse d’environ 0,3 % par rapport au mois d’août. À en croire les révélations de l’office national des statistiques, le taux d’inflation annuel (novembre 2021 à octobre 2022 / novembre 2020 à octobre 2021) est estimé à +9,3%.

Indice brut des prix à la consommation : une hausse quant à l’indice de ces produits alimentaires

La même source a fait état d’une augmentation quant à l’indice des prix du pain et des céréales. Cela au cours des 10 premiers mois de l’année 2022 et de 2021. En effet, le taux d’augmentation a atteint 12.06 %. Durant cette même période, l’indice des prix a atteint 14.95 % pour la viande d’agneau et 16.04 % pour la viande bovine. Quant aux prix de la viande blanche et des œufs, ledit indicateur est estimé à + 8.75 %.

Pour les autres aliments, l’IPC a enregistré une hausse significative, notamment pour les prix des poissons frais et des poissons en conserve, soit 22.63 % ! On citera également, la pomme de terre (+24.03), le lait, fromages et produits laitiers (+12.99 %). Ainsi que les huiles (+20.92%), le café (+ 19.82 %) et le thé (+10.37 %).