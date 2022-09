Indice de pollution 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

Aujourd’hui, en 2022, la pollution incarne une préoccupation planétaire. Qualité de l’air, traitement des déchets, accès à l’eau potable, aménagement d’espaces verts dans les zones urbaines, etc. représentent autant de critères qui déterminent la qualité de vie dans les villes et les pays.

Pour savoir où se situe l’Algérie sur ce plan, au niveau mondial et africain, nous avons consulté l’indice de pollution de la base de données internationale, Numbeo.

À propos de l’indice de pollution Numbeo

Numbeo effectue son enquête sur la pollution dans le monde auprès d’un échantillon de 53 364 personnes. L’indice est élaboré sur la base de sondages respectant les protocoles scientifiques. Il classe 116 pays et 5593 villes.

L’indice de pollution Numbeo permet de comparer des informations sur le niveau de pollution dans le monde entier. Il prend en compte les huit indicateurs qui suivent :

Qualité de l’air ;

Qualité et accessibilité de l’eau potable ;

Niveau de pollution de l’eau ;

Efficacité du système de traitement des déchets ;

Perception des gens sur le degré de propreté et d’organisation de la ville ;

Niveau de pollution sonore et lumineuse pendant la nuit ;

Disponibilité d’espaces verts et de parcs ;

Degré de bien-être ressenti dans la ville.

En outre, l’Indice de pollution est une estimation de la pollution globale dans la ville. La pollution de l’air reçoit le plus gros coefficient. Suivent la qualité et l’accessibilité de l’eau. Les autres indicateurs jouissent d’un coefficient plus faible.

Les résultats de l’enquête se présentent dans une échelle de [0 à 100]. Plus la valeur de l’indice est élevée, plus le degré de pollution est grand.

La plupart des données proviennent des réponses des visiteurs du site au sondage. L’indice de pollution inclut des rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions.

Top 10 des pays africains au meilleur indice de pollution

Voici donc la liste des dix pays africains qui présentent les meilleurs indices de pollution en 2022 :

Île Maurice – 54,80 Afrique du Sud – 56,39 Libye – 56,84 Tanzanie – 63,40 Algérie – 64,35 Kenya – 69,21 Maroc – 69,27 Tunisie – 69,91 Zimbabwe – 74,52 Éthiopie – 78,04

Ainsi, avec un score de 64,35, l’Algérie possède le 5e meilleur indice de pollution en Afrique. La nation la moins polluée du continent est l’Île Maurice. Elle est suivie par l’Afrique du Sud, la Libye et la Tanzanie.

Dans la région de l’Afrique du Nord, l’Algérie occupe la 2e place, juste derrière la Libye. Le Maroc est 3e, la Tunisie 4e et l’Égypte 5e.

Au niveau mondial maintenant, l’Algérie se classe en 67e position. Les pays du continent européen, ceux de la Scandinavie surtout, constituent la majorité écrasante du top 10 mondiale. On y retrouve dans l’ordre : la Finlande, l’Islande, la Suède, la Norvège, l’Estonie, la Suisse, le Danemark, l’Autriche, la Slovénie et la Nouvelle-Zélande.

Du reste, l’Algérie obtient des notes « moyennes » sur la plupart des indicateurs (qualité de l’air, eau potable, bruit et pollution lumineuse). Sur trois critères, par contre, les sondés estiment que le pays réalise de mauvaises performances. Il s’agit de l’efficacité de la gestion des déchets, du degré d’ordre et d’organisation des villes et de la présence de parc et d’espaces verts.

Top 10 des villes africaines au meilleur indice de pollution

Par ailleurs, voici le classement des dix villes africaines au meilleur indice de pollution en 2022 :

Le Cap, Afrique du Sud – 38,92 Durban, Afrique du Sud — 52,63 Pretoria, Afrique du Sud — 55,94 Johannesburg, Afrique du Sud — 61,32 Alger, Algérie — 69,91 Tunis, Tunisie — 70,34 Alexandrie, Égypte — 73,92 Harare, Zimbabwe — 78,68 Nairobi, Kenya — 79,75 Addis-Abeba, Éthiopie — 80,09

Alger arrive donc à la 5e place des villes africaines les moins polluées que recense l’indice Numbeo. Une liste que dominent les métropoles sud-africaines. Dans la région de l’Afrique du Nord en revanche, Alger occupe 1re place du classement. Au niveau mondial, la capitale algérienne occupe le 234e rang (sur 321).

Dans le top 10 mondial des villes les moins polluées, figure une majorité de villes de Scandinavie et d’Océanie. On y retrouve ainsi : Stavanger (Norvège), Wellington (Nouvelle-Zélande), Helsinki (Finlande), Canberra (Australie), Hobart (Australie), Malmö (Suède), Victoria (Canada), Reykjavik (Islande), Zurich (Suisse), Vienne (Autriche).