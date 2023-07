Indice de paix : l’Algérie classée derrière le Maroc et la Tunisie ?

En 2023, l’Algérie a enregistré une progression de 8 places dans le classement du Global Peace Index (GPI). .

Le GPI (Global Peace Index) est un indice mondial de paix qui mesure et évalue le niveau de paix et de stabilité dans différents pays et régions du monde. Il est développé par l’Institute for Economics and Peace (IEP), une organisation indépendante basée en Australie.

Le GPI prend en compte plusieurs indicateurs pour évaluer la paix dans une société, tels que les conflits internes et externes, le niveau de militarisation, le degré de sécurité et d’ordre public, les niveaux de criminalité et de violence, les relations avec les pays voisins, etc.

Ces indicateurs sont utilisés pour calculer un score de paix pour chaque pays, et ces scores sont ensuite classés pour établir le GPI.

Quel score pour l’Algérie ?

L’Algérie a été classée 96e à l’échelle mondiale. Elle se positionne derrière nos deux voisins, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie a gagné une place, le Maroc a cependant perdu 10 places et ce classe à la 84e place.

Le Qatar est quant à lui au top de la liste des pays arabes dans ce classement. Il occupe la 21e place mondiale.

La situation de la paix dans les pays arabes varie donc d’un pays à l’autre, et il est difficile de généraliser sur l’ensemble de la région en raison de sa diversité politique, sociale, économique et culturelle.

Certains pays arabes connaissent une relative stabilité et une situation relativement paisible, tandis que d’autres font face à des défis importants en termes de conflits internes, de tensions régionales et de problèmes de sécurité.