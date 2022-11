Indice de l’État de droit du WJP : quel classement pour l’Algérie ?

L’Organisation non gouvernementale World Justice Project, basée à Washington, D.C., établie une étude pour mesurer la façon dont l’état de droit est vécu et perçu dans des situations pratiques et quotidiennes par le grand public à travers le monde. Celle-ci s’appuie sur plus de 110 000 enquêtes auprès de ménages (personnes partageant le même logement) mais aussi d’experts.

La performance est mesurée grâce à de 44 indicateurs différents, qui sont à leur tour réparti dans 8 catégories : contraintes sur les pouvoirs du gouvernement, absence de corruption, gouvernement ouvert, droits fondamentaux, ordre et sécurité, application de la réglementation, justice civile et justice pénale.

De ce fait, pour cette année 2022, un classement mondial a été effectué et publié par le World Justice Project. Le classement établi recense 140 pays, le premier ayant obtenu un score de 0,9 et le dernier de 0,2, sachant que l’échelle mise en place va de zéro (0) à (1).

Classement de l’Indice mondial de l’État de droit : quelle place pour l’Algérie ?

L’Algérie fait bel et bien partie de ce classement, mais n’est pas en haut de la liste. En effet, le pays nord-africain est classé à la 89ᵉ place, avec un score de 0.49. À noter que le score global de l’Algérie en matière d’état de droit au fil du temps n’évolue pas favorablement, il était de 0,49 en 2021 et 2020, tandis que le pays avait obtenu 0,51 en 2019.

En ce qui concerne les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, l’Algérie est classée 4ᵉ sur les 8 pays recensés. Elle est précédée des Émirats Arabe Unis (0,63), de la Jordanie (0,54) et de la Tunisie (0,52). Néanmoins, le pays devance le Maroc (0,48), le Liban (0,45), le Congo (0,41) et l’Égypte (0,35).

Comme expliqué précédemment, ce classement est subdivisé 8 catégories distinctes. Voici les scores obtenus par l’Algérie :



– Contraintes sur les pouvoirs du gouvernement : 0,45

– Absence de corruption : 0,47

– Gouvernement ouvert : 0,35

– Droits fondamentaux : 0,43

– Commande et sécurité : 0,75

– Application de la réglementation : 0,48

– Justice pénale : 0,40

– Justice civile : 0,55

Classement mondial : quels sont les pays en haut de la liste ?

Le classement établi comprend donc 140 pays différents pays, et en haut du panier, nous pouvons retrouver le Danemark, la Norvège et la Finlande sont respectivement dans le top 3 mondial.

En effet, le Danemark obtient un score s’élevant à 0,9 ; la Norvège à 0,89 et enfin la Finlande à 0,87. Il faut noter que le Danemark réussi à maintenir ce score depuis 4 ans soit 2019, 2020, 2021 et enfin 2022, une stabilité représentative du pays scandinave.

A contrario, d’autres pays obtiennent des scores moins élogieux. En bas de la liste, nous pouvons retrouver l’Afghanistan (0,33), le Cambodge (0,31) et enfin le Venezuela (0,26) à la 140ᵉ place.