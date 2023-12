Indice de développement TIC : l’Algérie grimpe de 14 places sur le classement mondial

L’Algérie aspire à devenir un des pays les plus développés en matière de TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) du continent africain.

Selon le dernier rapport de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), l’Algérie a enregistré une avancée significative dans l’Indice de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (IDI).

L’Algérie gagne 14 places sur le classement international de l’indice de Développement des TIC

Auparavant positionnée à la 102ᵉ place, l’Algérie s’est hissée à la 88ᵉ position parmi les 169 pays membres de l’Union, soit un bond en avant de 14 places. Cette progression s’accompagne d’un score de 77,8 points, dépassant ainsi la moyenne africaine (47,4 points), la moyenne des pays arabes (74,5 points) et la moyenne des pays à revenu intermédiaire (62 points).

L’IDI, qui joue un rôle crucial dans la mesure du développement des technologies de l’information et de la communication à l’échelle mondiale, permet des comparaisons significatives entre les pays. Publié par l’Union Internationale des Télécommunications depuis 2009, cet indice est devenu un indicateur clé pour évaluer la progression des nations dans le domaine des TIC.

L’Algérie, par cette avancée, justifie de sa volonté de renforcer son infrastructure technologique et promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le pays. Elle reflète également le taux de développement numérique et l’intégration des TIC pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens.

L’Algérie parmi les derniers pays d’Afrique en termes d’ouverture sur les visas

Et si l’Algérie fait un sans-faute sur le plan des TIC, elle est loin d’atteindre un seuil aussi honorable sur l’Indice d’ouverture sur les visas en Afrique. En effet, notre pays fait partie du top 5 des nations africaines qui accordent le moins de visas aux visiteurs étrangers.

Dans le classement arabo-africain, c’est la Mauritanie qui rafle la première place en offrant un accès sans visas à 8 pays africains. La Libye, l’Égypte, l’Algérie et le Maroc sont loin derrière et constituent à eux seuls la moitié du listing des pays les moins ouverts aux visas en Afrique en 2023.