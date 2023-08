Indice de criminalité : quel est le classement de l’Algérie en 2023 ?

Vols à main armée, trafics de stupéfiants, crimes et agressions… le monde n’est pas à l’abri de la criminalité, qui fait partie de l’un des plus grands fléaux qui menacent la sécurité des nations. Dans ce sillage, la base de données Numbeo a établi un nouveau classement qui se base sur l’indice de criminalité.

Indice de criminalité 2023 de Numbeo est une estimation globale des niveaux de criminalité dans un pays ou une ville donnée. Il considère les niveaux de criminalité inférieurs à 20 comme très bas, les niveaux de 20 à 40 sont faibles, 40 à 60 modérés. Les niveaux de criminalité qui se situent entre 60 et 80 sont élèves et ceux qui dépassent les 80 sont très élevés.

Indice de criminalité par pays 2023 : L’Algérie mieux classée que la France

Numbeo dresse son classement deux fois par an pour évaluer les niveaux de sécurité par pays. Dans ce classement, le pays qui dispose d’un indice de criminalité le plus bas est le Qatar, soit 14.28. Par ailleurs, ce pays enregistre un niveau de sécurité de 85.72. Suivi par les Émirats arabes unis et le Taïwan qui se positionnent en 2ᵉ et 3ᵉ place de ce podium.

En ce qui concerne l’Algérie, le se positionne en 50ᵉ place de cette liste mondiale de Numbeo. Et ce, en présentant un indice de criminalité de 51.40, qui est considéré comme modéré. Et un indice de sécurité qui s’élève à 48.60. Pour rappel, l’an dernier, l’Algérie occupait le 97ᵉ place au rang mondial. Dans ce classement, la France fait un score de 54.56, soit un indice de criminalité plus élevé que l’Algérie.

Au niveau africain, la Tunisie réalise un score de 44.69 et occupe la 3ᵉ place dans le classement des pays présentant un indice de criminalité le plus faible. Elle devance ainsi le Maroc et l’Algérie qui se positionne en 6ᵉ et 10ᵉ places.

Indice de sécurité 2023 : qu’en est-il du classement des villes de Numbeo ?

Numbéo a également dressé le classement mondial des villes en se basant toujours sur son indice de criminalité. Dans cette nouvelle liste, Alger se place en 127ᵉ position de ce classement. Et ce, avec un score de 51.71 et un indice de sécurité de 48.29.

En se basant sur l’indice de criminalité le plus haut, Alger occupe la 11ᵉ place du top 13 des villes en Afrique. Par ailleurs, elle est suivie par Le Caire en 12ᵉ place et Tunis en 13ᵉ et dernière place.

