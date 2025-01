Indice de criminalité 2025 : où en est la sécurité en Algérie ?

Entre progrès fragiles et menaces persistantes, où en est la sécurité des Algériens en 2025 ? Découvrons les derniers chiffres de Numbeo sur la criminalité et les réalités d’un enjeu qui touche chaque citoyen.

Selon les données de Numbeo, l’indice de criminalité à Alger a connu des variations au fil des années, révélant une tendance à la hausse préoccupante. En 2020, l’indice s’élevait à 49,99, avant de passer à 50,03 en 2021, puis à 53,25 en 2022. Cette progression, bien que progressive, souligne des défis persistants, notamment en matière de corruption (77,27) et de trafic de drogues (65,07), qui restent des problèmes majeurs pour la capitale.

En 2025, l’indice de criminalité reste « modéré » (51,28). Cependant, les préoccupations persistent concernant les vols (56,38) et les agressions (48,07). En revanche, la sécurité perçue pendant la journée reste relativement élevée (65,11), ce qui témoigne d’un sentiment de tranquillité dans certains espaces publics, en comparaison aux années précédentes

Indice de criminalité Numbeo – Algérie 2025 : Alger dans le top 5 des villes les plus sûres en Afrique

Dans le classement des villes africaines de Numbeo, Alger se positionne au 5ᵉ rang des villes les moins touchées par la criminalité, selon un ordre croissant (du plus sûr au moins sûr). Voici le TOP 5 africain de l’indice de criminalité :

Alexandrie, Égypte (45,41) : la ville la plus sûre d’Afrique, avec un indice de criminalité très bas ; Tunis, Tunisie (48,49) : un indice de criminalité modéré, mais en légère augmentation ces dernières années ; Addis-Abeba, Éthiopie (50,08) : une situation stable, malgré des défis socio-économiques ; Le Caire, Égypte (50,55) : une criminalité modérée, similaire à Alger, mais avec un indice légèrement inférieur ; Alger, Algérie (51,28) : une criminalité relativement modérée, mais en hausse depuis quelques années ;

Ces chiffres montrent qu’Alger, malgré des défis persistants en matière de sécurité, présente un indice de criminalité moins élevé que des villes comme Casablanca (55,59), Nairobi (59,70) ou Harare (61,45).

Classement mondial de criminalité : où se positionne l’Algérie en 2025 ?

À l’échelle mondiale, et avec un indice de 51,28, Alger se classe parmi les villes à criminalité « modérée ». Elle se situe ainsi loin derrière des villes comme Caracas, Venezuela (83,60), ou Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée (80,30), mais devant des villes comme Paris, France (55,41), ou New York, États-Unis (49,22). Cette position intermédiaire reflète une situation contrastée. Si Alger n’est pas parmi les villes les plus dangereuses, elle n’est pas non plus parmi les plus sûres... En 2025, l’indice de sécurité d’Alger est de 48,72.

À l’autre extrémité du classement, on trouve des villes comme Abu Dhabi, Émirats arabes unis (15,49), ou Doha, Qatar (15,79), qui affichent des niveaux de criminalité très faibles. Ces villes bénéficient de systèmes de sécurité robustes et de conditions socio-économiques stables.

Sécurité et criminalité : sur quoi Numbeo se base-t-il ?

L’indice Numbeo permet de comparer des informations sur les niveaux de criminalité dans le monde entier. Il prend en compte les indicateurs suivants :

Le niveau de gravité du taux de criminalité ;

; L’évolution du niveau de criminalité au cours des trois dernières années ;

Le sentiment de sécurité dans les villes pendant la journée et durant la nuit ;

Dans quelle mesure les gens s’inquiètent-ils d’être agressés ou volés (notamment le vol de voiture) ;

Le risque d’ agression physique par des inconnus ;

; Le risque d’endurer des insultes et du harcèlement dans la rue ;

Le risque de subir une agression physique en raison de sa couleur de peau, de son origine ethnique ou de sa religion ;

La vente et la consommation de drogues ;

; Le coût économique des crimes violents (contre les personnes et les biens) ;

