Indice de criminalité 2024 – Numbeo : l’Algérie plus sûre que la France ?

Dans un monde où la sécurité est devenue une préoccupation majeure pour les citoyens et les gouvernements, l’Algérie n’y échappe pas et le gouvernement accorde une importance à la sécurité de ses citoyens et des visiteurs du pays.

Dans ce sillage, la base de données serbe, Numbeo, a publié une nouvelle mise à jour de son classement périodique des pays les plus et moins sûrs dans le monde.

Indice de criminalité : quel classement pour l’Algérie en 2024 ?

La plateforme Numbeo publie deux fois par an son indice de criminalité, qui se base sur des sondages réalisés auprès des visiteurs de son site, offrant, ainsi, une estimation globale du niveau de criminalité dans le monde. Sur une échelle de 0 à 100, Numbeo dresse cinq niveaux de criminalité : très bas (moins de 20), faible (entre 20 et 40), modéré (entre 40 et 60), élevé (entre 60 et 80) et enfin très élevé (plus de 80).

Selon les données de Numbeo, l’Algérie a perdu trois places, par rapport à son classement de 2023, elle se positionne en 47ᵉ rang de ce classement mondial, avec un taux de criminalité de 52.22 et un indice de sécurité de 47.78. Avec ce score, l’Algérie est mieux classée que la France, qui occupe la 37ᵉ place de ce classement, avec un indice de criminalité de 55.17.

L’Algérie absente du top 10 des pays les plus sûrs en Afrique

Par ailleurs, Numbeo a également publié son classement des pays les plus sûrs en Afrique. Le Rwanda se retrouve en tête de ce classement, avec un indice de sécurité de 73.2, suivi par le Ghana (56.1) et la Tunisie (55.6), pour compléter le podium.

Le top 10 des pays africains les plus sûrs se poursuit avec le Soudan (54.6) en 4ᵉ place, la Zambie (53.6) en 5ᵉ position et le Maroc (53.3) en 6ᵉ place. Par ailleurs, Numbeo positionne l’Égypte (52.7) en 7ᵉ place, l’Île Maurice (52.2) en 8ᵉ, l’Éthiopie (49.2) en 9ᵉ place et enfin le Botswana en 10ᵉ position. Quant à l’Algérie, elle occupe le 14ᵉ rang dans le classement des pays africains les plus sûrs.

À LIRE AUSSI :

>> L’Irlande ajoute l’Algérie à la liste des pays sûrs

>> National Geographic : l’Algérie dans le top 20 des destinations à visiter en 2024