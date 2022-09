Indice de criminalité 2022 : l’Algérie dans le top 10 africain

Agressions physiques, trafic de drogues, vol à mains armées, incendies criminels, meurtres, assassinats… la criminalité fait partie des plus graves fléaux qui affectent la qualité de vie des populations et menacent la sécurité des nations. Avec la crise économique qui sévit de par le monde, celle-ci (la criminalité) ne cesse de se propager à une vitesse étourdissante.

Pour avoir la mesure du taux de criminalité en Algérie comparativement aux autres pays d’Afrique et du monde, nous avons consulté l’indice de criminalité 2022 établi par la base de données, Numbeo.

Nous verrons donc dans la suite de cet article le score de l’Algérie en matière de criminalité ainsi que son classement en Afrique et dans le monde.

À propos de l’indice de criminalité Numbeo

L’indice Numbeo permet de comparer des informations sur les niveaux de criminalité dans le monde entier. Il prend en compte les indicateurs suivants :

Le niveau de gravité du taux de criminalité ;

L’évolution du niveau de criminalité au cours des trois dernières années ;

Le sentiment de sécurité dans les villes pendant la journée et pendant la nuit ;

Dans quelle mesure les gens s’inquiètent-ils d’être agressés ou volés (notamment le vol de voiture) ?

Le risque d’agression physique par des inconnus ;

Le risque d’endurer des insultes et du harcèlement dans la rue ;

Le risque de subir une agression physique en raison de sa couleur de peau, de son origine ethnique ou de sa religion ;

La vente et la consommation de drogues ;

Le coût économique des crimes violents (contre les personnes et les biens).

L’indice de criminalité est une estimation du niveau global de criminalité qui règne dans une ville ou dans un pays donné. Un score inférieur à 20 signifie un niveau de criminalité très bas ; entre 20 et 40, il est faible ; entre 40 et 60, il est modéré ; entre 60 et 80, il devient élevé ; enfin, un score supérieur à 80 traduit un niveau de criminalité très élevé.

Ces données sont-elles moins précises que les statistiques gouvernementales ? Certains pays disposent de statistiques détaillées sur la criminalité. Si celles-ci sont utiles pour comparer le taux de criminalité entre deux villes d’un même pays, elles le sont beaucoup moins pour une comparaison entre pays, car :

La propension des gens à signaler les crimes varie d’un pays à l’autre ;

Certaines institutions gouvernementales sont susceptibles de falsifier les données ;

Dans la plupart des pays, il n’y a pas de statistiques disponibles.

Top 10 des pays africains à l’indice de criminalité le plus bas

Voici donc, selon l’indice de criminalité Numbeo, la liste des pays africains les plus sûrs :

Rwanda — 25,54 Tunisie — 43,94 Soudan — 45,59 Ghana — 46,25 Égypte — 46,61 Zambie — 46,64 Maroc — 47,37 Maurice — 48,78 Éthiopie — 49,42 Algérie— 53,25

Ainsi, en 2022, l’Algérie affiche un indice de criminalité de 53,25 (sur une échelle de 100). Avec ce score qui classe notre pays dans la catégorie « modéré », l’Algérie occupe le 97e rang mondial et ferme la marche du top 10 africain. Le pays le plus sûr d’Afrique est le Rwanda (25,54). Loin derrière, arrivent la Tunisie (43,94), le Soudan (45,59) et le Ghana (46,25). En revanche, les 5 pays les plus dangereux du continent africain sont (en ordre décroissant) : l’Afrique du Sud (75,37), l’Angola, la Somalie, le Cameroun et la Namibie (64,97).

Sur l’échelle planétaire maintenant, dans la liste des pays à l’indice de criminalité le plus élevé, nous retrouvons : le Venezuela, la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’Afghanistan, l’Afrique du Sud et le Honduras. Quant aux dix pays les plus sûrs en 2022, ce sont : le Qatar, les Émirats arabes unis, le Taïwan, l’Île de Man, Oman, Hong Kong, l’Arménie, la Suisse, le Japon et la Slovénie. Nous remarquons dès lors que plusieurs pays arabes figurent dans ce top 10.

Plus en détail, l’Algérie présente, pour la plupart des indicateurs des notes modérées qui oscillent entre 40 et 60. Sur quatre indicateurs cependant, elle essuie des scores élevés. Il s’agit de l’évolution de la criminalité au cours des trois dernières années, du trafic de drogues, de la prévalence de la corruption et de l’insécurité de marcher seul pendant la nuit.

Top 10 des villes africaines à l’indice de criminalité le plus bas

Par ailleurs, toujours d’après la même source, celles-ci sont les 10 villes africaines les plus sûres en 2022 :

Kigali, Rwanda — 24,16 Rabat, Maroc — 36,17 Alexandrie, Égypte — 40,24 Accra, Ghana — 46,88 Tunis, Tunisie — 47,14 Addis-Abeba, Éthiopie — 47,15 Le Caire, Égypte – 49,68 Alger, Algérie — 53,88 Casablanca, Maroc — 55,39 Gaborone, Botswana — 55,67

Sans surprise, Alger possède un indice de criminalité quasi similaire à celui de l’Algérie, soit 53,88. C’est la 8e capitale africaine la plus sûre et la 5e de l’Afrique du Nord. Kigali (Rwanda), Rabat (Maroc) et Alexandrie (Égypte) représentent les trois villes à l’indice de criminalité le plus bas du continent. Tunis, la capitale tunisienne, arrive en 5e position. Le Caire est 7e et Casablanca 9e. En bas du classement, nous retrouvons six villes sudafricaines : Bloemfontein, Captown, Port Elizabeth, Johannesbourg, Durban et enfin Pretoria, la ville la plus dangereuse d’Afrique.

S’agissant du classement mondial, les villes de l’Amérique centrale latine et de l’Afrique du Sud constituent la majorité des endroits les moins sûrs du globe. Ainsi, la capitale vénézuélienne, Caracas, possède l’indice de criminalité le plus haut (83,94). Figurent dans le reste du down 10, trois villes sudafricaines (Pretoria, Durban, Johannesburg), deux villes brésiliennes (Rio de Janeiro, Natal), ainsi que Celaya (3e, Mexique), San Pedro Sula (4e, Honduras), Port Moresby (5e, Papouasie Nouvelle-Guinée) et Kaboul (8e, Afghanistan).

En ce qui concerne les dix villes à l’indice de criminalité le plus bas dans le monde, il s’agit de : Abou Dabi (EAU), Doha (Qatar), Saint-Sébastien (Espagne), Taipei (Taïwan), Québec (Canada), Ajman (EAU), Charjah (EAU), Dubai (EAU), Zurich et Berne (Suisse).