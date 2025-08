Indice de bonheur : l’Algérie, 3e pays le plus heureux d’Afrique en 2025

Le Rapport Mondial sur le Bonheur 2025, publié par le Réseau des Nations Unies pour les solutions de développement durable, a classé l’Algérie comme le troisième pays le plus heureux d’Afrique.

Cette nouvelle classification met en lumière l’Algérie comme le troisième pays le plus heureux du continent africain, devançant de nombreuses autres nations majeures. Le pays a su maintenir sa position au 84ème rang mondial. Cette performance reflète une amélioration notable des indicateurs de qualité de vie et du niveau de satisfaction générale de ses citoyens.

En tête du classement africain se trouve l’île Maurice, qui s’est distinguée par ses progrès en matière de développement économique et social, ainsi que par sa stabilité politique et sociale, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de sa population.

La Libye arrive en deuxième position sur le continent, et malgré les défis politiques et économiques auxquels elle est confrontée, le rapport souligne une amélioration tangible du soutien social et une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé.

Quels sont les facteurs du bonheur en Algérie selon le rapport ?

Plusieurs facteurs essentiels ont propulsé l’Algérie dans ce classement, témoignant d’une amélioration notable de la qualité de vie. Le soutien social y joue un rôle crucial, avec des réseaux communautaires et familiaux solides qui renforcent le sentiment de sécurité et de bien-être.

Parallèlement, l’amélioration des services de santé a contribué à une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. Le rapport souligne également une confiance accrue dans les institutions gouvernementales et des efforts significatifs dans la lutte contre la corruption, ainsi que le renforcement des libertés individuelles.

Tous ces éléments combinés expliquent la hausse de la satisfaction et du bonheur général des Algériens.

Quels sont les indicateurs clés du Rapport Mondial sur le Bonheur ?

Le Rapport Mondial sur le Bonheur se fonde sur plusieurs indicateurs principaux pour évaluer le niveau de bonheur, incluant :

Le revenu par habitant

La qualité des soins de santé

Le soutien social

Les libertés personnelles

La confiance dans les institutions

L’absence de corruption

Ces indicateurs combinés forment un cadre complet pour mesurer le bien-être des populations et reflètent l’état social, économique et politique des nations.