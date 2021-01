Index Mondial de Persécution des Chrétiens : l’Algérie classée 24ᵉ 

L’Index Mondial de la persécution des Chrétiens, est un classement qui est publié chaque année par une ONG nommée Portes Ouvertes. Pour l’année 2021, l’Algérie figure à la 24ᵉ position, ce qui fait d’elle un pays ou il ne fait pas bon vivre pour les citoyens de confession chrétienne.

En effet, selon l’Index Mondial de la persécution des Chrétiens 2021, publié sur le site de l’ONG Portes Ouvertes, il est rapporté que « la plupart des chrétiens algériens vivent en Kabylie et subissent des pressions de la part du gouvernement », et que « L’État s’est lancé dans une campagne contre l’Église Protestante d’Algérie avec pour conséquence la fermeture de 13 églises. »

La pratique du culte chrétien limitée

L’ONG dénonce entre autres la fermeture des églises, qui d’ailleurs « sont peu nombreuses », mais également le fait que « Les chrétiens sont limités dans l’exercice de leur foi », car selon l’article consacré à la situation des chrétiens en Algérie, cette ONG estime que les lois algériennes limitent « la pratique du culte non musulman » et interdisent les pratiques qui peuvent «inciter un musulman à changer de religion ».

L’ONG souligne aussi que la seule église reconnue en Algérie est l’Église catholique, alors que « la majorité des chrétiens algériens, même au sein de l’Église Protestante d’Algérie (EPA), sont des musulmans convertis au christianisme ».

Les chrétiens d’Algérie persécutés

L’ONG, à travers son classement, n’a pas manqué de dénoncer les lois promulguées en 2006 et qui régulent le culte non musulman, en « limitant la liberté d’expression des chrétiens et en interdisant aux musulmans de quitter l’islam », et de désigner ce qu’elle appelle « les chrétiens d’arrière-plan musulman », comme les plus persécutés dans le pays, a coté des juifs et Ahmaddis. L’ONG affirme que « des jeunes filles ont été enfermées chez elles quand leur famille ont remarqué leur conversion au christianisme. »

Enfin, l’ONG a rappelé que « Au IIe siècle, le christianisme était déjà présent en Algérie, d’ailleurs, le célèbre père de l’église Saint-Augustin, venait d’Algérie », et elle avait également souligné que « l’Algérie redescend dans l’Index car il n’y a pas eu de nouvelle église fermée en 2020. Cependant, les églises fermées en 2019 n’ont pas rouvert ».