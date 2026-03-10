Indésirable en Algérie, Benchikha rebondit au Maroc

L’entraîneur algérien Abdelhak Benchikha s’apprête à relever un nouveau défi au Maroc. Selon plusieurs médias marocains, il a été nommé nouvel entraîneur de l’IR Tanger, une formation en difficulté dans le championnat marocain. Les dirigeants du club ont décidé de miser sur l’expérience du coach algérien pour tenter de sauver l’équipe de la relégation alors qu’elle occupe actuellement la 12e place du classement de la Botola Pro.

Ce choix n’est pas anodin. Benchikha connaît parfaitement le football marocain pour y avoir déjà travaillé à plusieurs reprises. Au fil des années, il s’est forgé une solide réputation dans ce championnat en dirigeant plusieurs clubs de renom, notamment Raja Casablanca, RS Berkane et MC Oujda, sans oublier un premier passage sur le banc de IR Tanger. Son retour à Tanger apparaît donc comme une solution logique pour des dirigeants à la recherche d’un entraîneur expérimenté capable de redresser la barre.

Mission sauvetage pour Benchikha

Connu pour sa rigueur tactique et sa forte personnalité, Benchikha aura pour mission principale de stabiliser une équipe en perte de vitesse et de lui redonner confiance. La tâche s’annonce toutefois délicate dans un championnat réputé compétitif, où chaque point compte dans la lutte pour le maintien. Les supporters de l’IRT espèrent que l’expérience du technicien algérien permettra à leur club de sortir rapidement de la zone dangereuse.

Respecté au Maroc, indésirable en Algérie

Paradoxalement, si Benchikha jouit d’une certaine reconnaissance à l’étranger, son parcours récent en Algérie a été marqué par des épisodes plus compliqués. Malgré des résultats jugés globalement positifs, il n’a pas réussi à s’installer durablement sur le banc de clubs importants du pays. La saison dernière déjà, son aventure avec JS Kabylie s’était achevée prématurément sous la pression des supporters.

Le scénario s’est répété cette saison avec l’USM Alger. Pourtant, les chiffres plaidaient largement en sa faveur. Sous sa direction, la formation de Soustara occupait une place sur le podium du championnat de Ligue 1 Mobilis. Sur la scène continentale, l’équipe réalisait également un parcours remarquable en terminant à la première place de son groupe en Coupe de la CAF, tout en décrochant son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie.

Malgré ce bilan plutôt flatteur, Benchikha a été poussé vers la sortie, illustrant une nouvelle fois la difficulté pour certains entraîneurs locaux de s’imposer durablement dans leur propre championnat.

Ce nouveau challenge au Maroc représente donc une occasion idéale pour le technicien algérien de rebondir et de rappeler l’étendue de ses compétences. À Tanger, il tentera non seulement de sauver l’IRT de la relégation, mais aussi de confirmer qu’il demeure l’un des entraîneurs algériens les plus expérimentés et respectés sur la scène maghrébine.

