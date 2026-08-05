Coulisses du départ de Petković : Sadi déballe tout

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a révélé, lors de la réunion du Bureau fédéral tenue avant-hier, de nouveaux détails concernant les coulisses du départ de l’ancien sélectionneur national, Vladimir Petković, ainsi que les dernières évolutions liées à la recherche de son successeur à la tête de la barre technique des Verts.

Selon le journal arabophone El Khabar, Sadi a souligné, lors de son exposé devant les membres du Bureau fédéral, que l’intention initiale n’était pas de mettre fin au contrat de Petković.

Le président de la FAF penchait plutôt pour son maintien, tout en apportant des remaniements au sein du staff technique — notamment concernant ses assistants — afin de rectifier le tir après une participation décevante lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, compétition qu’il juge néanmoins positive malgré le flot de critiques.

Une séparation à l’amiable négociée

Le patron de la FAF a expliqué que les négociations avec le technicien suisse ont connu des hauts et des bas ces derniers jours, avant que Petković ne finisse par accepter l’idée d’un départ à l’amiable.

Le Suisse a bien compris que la FAF tenait à trouver un terrain d’entente pour éviter une résiliation unilatérale, une option qui aurait coûté une fortune à l’instance fédérale, le contrat du coach s’étendant à l’origine jusqu’en 2028.

Selon le compte-rendu fait par Sadi durant la réunion, Petković a finalement accepté une indemnité représentant trois mois de salaire, soit 480 000 euros, son traitement mensuel étant passé à 160 000 euros dans le cadre de son nouveau bail entré en vigueur le 1er août dernier.

La note financière de ce règlement ne s’arrête pas là. L’ancien sélectionneur percevra également plusieurs primes en instance, notamment celle liée à la qualification pour le deuxième tour du Mondial américain, estimée à 150 000 euros.

À cela s’ajoute le versement de trois mois de salaire pour les membres de son staff — les assistants David Morandi et Paolo Rongoni, ainsi que l’entraîneur des gardiens Guido Nanni —, qui touchaient chacun 18 000 euros par mois selon leurs nouveaux contrats, soit un total de 54 000 euros par personne.

Au cours de cette même réunion, Walid Sadi a exprimé ses regrets face aux « dérapages graves » dont ont été victimes Vladimir Petković et des membres de sa famille sur les réseaux sociaux après l’élimination des Verts face à la Suisse au deuxième tour du Mondial.

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Il a également évoqué les messages textuels malveillants reçus par le technicien, confirmant que ce climat hostile a directement pesé dans sa décision d’accepter un accord à l’amiable plutôt que de s’engager dans une bataille juridique.

Par ailleurs, le président de la FAF a révélé que la décision de rompre le contrat avec Petković n’était pas un choix individuel, mais qu’elle a été prise après avoir obtenu le feu vert des plus hautes autorités du pays, convaincues de l’impossibilité de poursuivre cette collaboration.

Piste espagnole : Benítez en pôle, Xavi trop gourmand

Concernant le futur patron du banc algérien, Sadi a confirmé aux membres du Bureau fédéral que le choix se porterait sur l’école espagnole. Une orientation bien accueillie par l’assistance, compte tenu de la réputation dont jouit le football espagnol et de ses succès récents, y compris lors de la dernière Coupe du monde.

Si le président de la FAF a indiqué avoir négocié avec plusieurs techniciens, il n’a divulgué qu’un seul nom : l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández. Sadi a qualifié les exigences financières de ce dernier d’inabordables, ce qui l’a poussé à refermer immédiatement le dossier.

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Il a toutefois ajouté qu’il était très proche de finaliser avec le futur sélectionneur, sans dévoiler son identité, se contentant d’assurer que son salaire mensuel serait inférieur à celui que percevait Petković dans son dernier contrat.

Selon la même source, l’expérimenté technicien espagnol Rafael Benítez Maudes figurerait en tête de liste pour prendre les régalions de l’équipe nationale, fort de sa longue carrière européenne et de son CV prestigieux.

L’ancien sélectionneur du Qatar, Félix Sánchez, constituerait quant à lui l’option de repli en cas d’échec des négociations avec Benítez.

Le Bureau fédéral a conclu sa réunion en décidant de transmettre le dossier du nouvel entraîneur à la Direction technique nationale pour étude lors de sa réunion prévue ce jeudi.

Une démarche qui reste toutefois protocolaire, les grandes lignes du dossier étant déjà scellées, en attendant l’officialisation du nouveau sélectionneur national dans les prochains jours.