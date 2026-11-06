Vol Air Algérie retardé ou annulé : quand pouvez-vous obtenir 250 à 600 euros d’indemnisation ?

Plus de trois heures de retard, un vol annulé : les passagers d’Air Algérie peuvent parfois obtenir jusqu’à 600 euros. Mais tout dépend du sens du trajet. Au départ de France, le droit européen protège le voyageur ; au départ d’Algérie, il ne s’applique pas. Montants, démarches et pièges à éviter : le guide complet.

Quels vols Air Algérie ouvrent droit à une indemnisation ?

Le règlement européen n° 261/2004 protège les passagers des vols au départ d’un aéroport de l’Union européenne. Il s’applique à toutes les compagnies, y compris Air Algérie, qui n’est pas une compagnie européenne. Un vol Paris–Alger, Lyon–Oran ou Marseille–Constantine est donc concerné.

En revanche, le règlement ne s’applique pas aux vols au départ d’Algérie opérés par une compagnie non européenne. Un vol Alger–Paris ou Oran–Lyon d’Air Algérie n’ouvre donc pas droit à l’indemnisation forfaitaire européenne. C’est la différence essentielle à connaître avant de réclamer.

Les retards restent fréquents sur les lignes entre la France et l’Algérie, surtout en été. Notre article sur le bilan de l’été 2026 d’Air Algérie recensait de nombreux vols avec plus de trois heures de retard. Ces passagers peuvent, sous conditions, faire valoir leurs droits.

Retard de plus de 3 heures : combien Air Algérie doit-elle vous verser ?

Un retard de plus de trois heures à l’arrivée donne droit à la même indemnité qu’une annulation, selon la Cour de justice de l’Union européenne. Le montant dépend de la distance du vol. Il atteint 250 euros jusqu’à 1 500 km, 400 euros entre 1 500 et 3 500 km, et 600 euros au-delà.

La plupart des vols entre la France et le nord de l’Algérie font moins de 1 500 km, selon la ville de départ. Un vol Lyon–Oran mesure ainsi environ 1 220 km, et ouvre donc droit à 250 euros. Les vols vers le Grand Sud, comme Tamanrasset ou Djanet, dépassent en revanche 1 500 km et ouvrent droit à 400 euros.

Distance du vol Indemnité Exemples de trajets au départ de France Jusqu’à 1 500 km 250 € Vers Alger, Oran, Constantine, Sétif, Annaba (selon la ville de départ) De 1 500 à 3 500 km 400 € Vers les villes du Grand Sud (Tamanrasset, Djanet) Plus de 3 500 km 600 € Vers l’Afrique subsaharienne avec escale à Alger

L’indemnité est réduite de moitié si la compagnie propose un autre vol qui arrive avec un retard limité. Pour un vol de moins de 1 500 km, ce retard ne doit pas dépasser deux heures. L’indemnité est versée par passager, enfants compris, dès lors qu’ils ont une réservation confirmée.

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Vol avec escale à Alger : quelle indemnisation en cas de retard ?

Pour un trajet avec correspondance, la distance se calcule entre l’aéroport de départ et la destination finale. Ce principe a été fixé par la Cour de justice de l’Union européenne. Le retard, lui, s’apprécie à l’arrivée à la destination finale.

D’après nos calculs, un trajet Lyon–Ouagadougou via Alger dépasse ainsi 3 700 km à vol d’oiseau. En cas d’annulation ou de retard de plus de trois heures à l’arrivée, il ouvre donc droit à 600 euros, et non à 250. Mieux vaut vérifier la distance avant de réclamer, pour ne pas demander moins que son dû.

Retard ou annulation : quand Air Algérie peut-elle refuser de payer ?

La compagnie peut refuser l’indemnisation si elle prouve des « circonstances extraordinaires ». Il s’agit d’événements qu’elle ne pouvait pas éviter, même en prenant toutes les mesures raisonnables. Une tempête, une grève des contrôleurs aériens ou une décision des autorités en font partie.

En revanche, un simple problème technique ou un retard d’organisation ne suffit généralement pas. C’est à la compagnie d’apporter la preuve de ces circonstances, et non au passager. Dans plusieurs décisions récentes, le tribunal a d’ailleurs condamné des compagnies qui n’avaient fourni aucune justification.

Une annulation annoncée au moins quatorze jours avant le départ n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire. Le passager garde toutefois le droit au remboursement de son billet ou à un autre vol. Il en va de même si la compagnie propose un réacheminement proche des horaires prévus.

Vol Air Algérie retardé ou annulé : repas, hôtel et remboursement

Pour un vol au départ de France, la compagnie doit aussi prendre en charge les passagers pendant un long retard, indépendamment de l’indemnité. Elle doit fournir des repas et des rafraîchissements, ainsi que deux appels téléphoniques ou courriels. Si le départ est reporté au lendemain, elle doit aussi payer l’hôtel et le transport jusqu’à celui-ci.

En cas d’annulation, le passager peut choisir entre le remboursement de son billet et un autre vol vers sa destination. Il faut conserver toutes les factures des dépenses engagées pendant l’attente. Elles pourront être réclamées à la compagnie si celle-ci n’a pas assuré cette prise en charge.

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Comment réclamer son indemnisation à Air Algérie ?

La première étape consiste à adresser une réclamation écrite à Air Algérie. Elle doit préciser le numéro du vol, la date, la durée du retard et le montant demandé. Il faut y joindre la réservation et la carte d’embarquement du vol initialement prévu : en cas de retard, le passager doit en effet prouver qu’il s’est présenté à temps à l’enregistrement de ce vol.

Sans réponse satisfaisante, le passager doit ensuite saisir un médiateur de la consommation, en pratique le Médiateur du tourisme et du voyage. Cette étape est obligatoire depuis février 2026 : sans tentative de médiation, le tribunal déclarera la demande irrecevable, sauf motif légitime. Le médiateur doit être saisi dans l’année qui suit la réclamation écrite.

Si la médiation échoue, le passager peut saisir le tribunal judiciaire par assignation, délivrée par un commissaire de justice. Chaque passager agit seul, ou avec les membres de sa famille qui voyageaient sur le même vol. Avant cette réforme, le tribunal de proximité de Villeurbanne accordait souvent 250 euros d’indemnité et 450 euros de frais de justice.

Le passager peut aussi signaler son cas à la Direction générale de l’aviation civile, chargée de faire respecter le règlement en France. Celle-ci ne verse pas d’indemnité, mais peut intervenir auprès de la compagnie. Pour agir en justice, il dispose aujourd’hui de cinq ans à compter du vol : la jurisprudence française applique en effet le délai de droit commun du code civil, et non le délai de deux ans des conventions internationales.

Vol Alger–Paris retardé : peut-on être indemnisé ?

Pour un vol Air Algérie au départ d’Algérie, le règlement européen ne s’applique pas. Le passager doit alors se fonder sur la convention internationale qui régit le transport aérien. Celle-ci n’accorde pas d’indemnité forfaitaire : il faut prouver un préjudice concret, comme des frais d’hôtel ou une journée de travail perdue.

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Le 13 octobre 2026, le tribunal de proximité de Villeurbanne a ainsi débouté deux passagers d’un vol au départ de l’Algérie qui réclamaient une indemnisation pour un retard. Il les a même condamnés à verser 450 euros à Air Algérie pour ses frais de justice. Avant d’engager une procédure pour un vol retour, il faut donc réunir des preuves solides des dépenses engagées.

Indemnisation des vols retardés : ce qui change en octobre 2027

L’Union européenne a adopté en 2026 une réforme des droits des passagers aériens. Le nouveau texte s’appliquera aux vols à partir du 23 octobre 2027. D’ici là, les règles actuelles restent pleinement en vigueur, y compris pour les vols de l’été 2026.

La réforme maintient les montants d’indemnisation de 250, 400 et 600 euros. En revanche, elle réduit fortement le délai pour réclamer : le passager disposera de neuf mois à compter du vol, au lieu de cinq ans aujourd’hui en France. Les compagnies devront, elles, répondre dans un délai de trente jours, en payant ou en justifiant leur refus.

Pour un vol retardé avant octobre 2027, mieux vaut donc ne pas attendre. Le délai de cinq ans reste applicable, mais une réclamation rapide facilite toujours la réunion des preuves. Il faut conserver sa carte d’embarquement et sa réservation dès le jour du vol.

Questions fréquentes sur l’indemnisation des vols Air Algérie

Un vol Air Algérie au départ de Paris retardé de quatre heures donne-t-il droit à une indemnité ?

Oui, s’il arrive avec plus de trois heures de retard et qu’aucune circonstance extraordinaire n’est prouvée. Pour un vol de moins de 1 500 km, l’indemnité atteint 250 euros par passager.

Peut-on être indemnisé pour un vol Alger–Paris retardé ?

Pas sur la base du règlement européen, qui ne s’applique pas aux vols d’Air Algérie au départ d’Algérie. Il faut alors prouver un préjudice concret, comme des frais supplémentaires.

Combien peut-on obtenir pour un vol vers Tamanrasset ?

Au départ de France, un vol vers le Grand Sud dépasse 1 500 km. Un retard de plus de trois heures ou une annulation ouvre alors droit à 400 euros.

Faut-il passer par un médiateur avant d’aller au tribunal ?

Oui, depuis février 2026, une tentative de médiation est obligatoire avant de saisir le tribunal. Sans elle, la demande est irrecevable, sauf motif légitime.

Combien de temps a-t-on pour réclamer une indemnité à Air Algérie ?

Aujourd’hui, cinq ans à compter de la date du vol, selon la jurisprudence française. Pour les vols à partir du 23 octobre 2027, le délai passera à neuf mois.

Les enfants ont-ils droit à une indemnité ?

Oui, l’indemnité est due par passager ayant une réservation confirmée, enfants compris. Chaque billet ouvre droit au même montant.

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