Incivilité : Algérie Ferries lance des mises en garde aux voyageurs

Il y a quelque semaines, l’Algérie a relancé les traversées maritimes, après plus d’un an et demi de suspension due à la pandémie du covid-19. Une réouverture marquée par une vague d’incivilités de la part de certains voyageurs.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 7 novembre, la compagnie maritime nationale Algérie Ferries a dénoncé de graves dépassements de la part de certains voyageurs qui aurait commis, lors des traversées, des vols, mais aussi dégradations sur les navires.

La goutte qui a fait déborder le vase

Dans le même communiqué, Algérie Ferries a lancé des mises en garde aux prochains voyageurs. La compagnie maritime nationale a également annoncé d’éventuelles poursuites contre les personnes ayant commis les vols et les dégradations du matériel à bord.

« Dégradations, vols, atteintes à la personne (…) Prises individuellement on se dit que ce n’est pas bien grave, mais mises bout à bout, ces incivilités deviennent un gros problème tant pour Algérie Ferries que pour ses voyageurs. Aussi petite soit-elle, une incivilité ne doit pas être tolérée », lit-on dans le communiqué.

« Algérie Ferries va donc récupérer en temps réel les vidéos de toutes les caméras implantées sur la flotte et permettra donc de repérer les incivilités ou les agressions et les transmettre aux autorités compétentes », a ajouté la même source.