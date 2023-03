Incitation à la pédophilie : un réseau activant sur Facebook tombe à Alger

Le tribunal de Dar El Beida a infligé une peine de trois ans de prison ferme et une amende de 100.000 DZD à deux personnes accusées de cyberpédophilie. Selon ce que rapporte un média arabophone, les deux accusés sont âgés entre 18 et 21 ans.

Dans le détail, il s’agit de B.Zine Eddine qui habite au Eucalyptus. Ainsi que son complice qui répond au nom de Naïm, originaire de l’Hussein Dey. D’après la même source médiatique, les mis en cause sont poursuivis pour avoir commis des délits liés à la diffusion d’annonces et de photos indécentes. Et ce, par le biais des différents supports de communications sur internet.

On notera également que les deux personnes interpellées sont accusées d’inciter des mineurs de moins de 18 ans à se livrer à la débauche et à la corruption morale. En effet, tout a commencé lorsque les autorités responsables ont donné des instructions pour mener une enquête sur cette affaire. Sur le réseau social Facebook, plusieurs groupes ont été créés.

Via les posts publiés sur ces groupes, les criminels qui étaient à l’origine de cette idée incitent les mineurs à la corruption morale. Et ce, en appelant à l’exploitation et l’agression sexuelle contre les enfants. Et ce n’est pas tout ! Par le biais de la même plateforme, les membres du réseau criminel ont publié plusieurs publications contenant des allusions sexuelles. Parmi ces groupes, on citera » les amoureux des filles de l’école primaire ».

Le réseau criminel a créé 4 groupes sur Facebook

L’enquête préliminaire a également révélé que le réseau avait ouvert quatre groupes sur Facebook. Dans le détail, le premier étant suivi par 2.066 abonnés et géré par 11 membres. Le deuxième groupe est appelé « Les amoureux des filles de l’école primaire » et est géré par 6 comptes. Il compte environ 247 membres et contient des publications qui ont été supprimées.

En ce qui concerne le troisième groupe, celui-ci est suivi par 2.681 abonnés et est géré par 4 comptes. Sachant que le quatrième groupe , créé le 18 novembre dernier, est géré par 3 comptes et est suivi par 200 abonnés. Dans ce sillage, on notera que le 29 novembre 2022, les services responsable ont arrêté l’un des accusés qui répond au nom de Zine Eddine.

Ce dernier, âgé de 21 ans, est un étudiant à l’université. Dans le cadre de l’enquête menée, le principal concerné a reconnu être administrateur de l’un des 4 groupes. D’ailleurs, c’est le même cas pour son ami qui a affirmé qu’il voulait s’amuser et plaisanter en créant ce groupe !