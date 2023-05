Incidents match EST – JSK : la CAF sanctionne lourdement les Tunisiens

La Confédération Africaine de football vient de sanctionner l’équipe de l’Espérance de Tunis après les fâcheux incidents de violence et de vandalisme qui ont eu lieu à l’issue de la rencontre de l’EST contre la JS Kabylie.

En effet, après avoir exprimé son désagrément vis-à-vis des scènes des violences qui se sont produites dans le stade de Rades à Tunis, la haute instance africaine de football a frappé d’une main de fer pour réprimer les actes qui ont entaché le match de l’Espérance contre la JSK.

Ainsi, l’équipe Sang et Or a écopé de 4 matchs à huis clos (dont 2 avec sursis), assortis d’une amende qui avoisine les 300.000 dollars.

🚨 OFFICIEL : le sanctions de la CAF suite au match EST – JSK ! ❌ ▫️4 matchs à Huis Clos. ▫️12 Mois de surcis ( interdiction de participé à toutes les compétitions africaines en cas de réductive pendant cette durée ) ▫️300.000$ d’amende. pic.twitter.com/yfoqEgBGyv — Espérance Time (@EsperanceTime_) May 5, 2023

En outre, l’équipe tunisienne risque gros si des incidents pareils se reproduisent dans l’avenir. Dans ce sillage, la CAF bannira l’équipe de la capitale tunisienne de toutes compétitions africaines si des incidents similaires se reproduiraient.

Ces trois mesures viennent en réponse aux scènes de violence qui ont émaillé la rencontre de la Ligue des Champions entre l’EST et la JSK.

Incident match EST – JSK : la justice tunisienne rattrape les supporters vandales

Les scènes de vandalisme qui ont caractérisé le match de l’équipe de l’EST contre la JSK ont choqué plus d’un. Jets de projectile sur les forces de l’ordre, tribune en feu, arrachage de sièges ainsi que des grillages et autres spectacles surréalistes et inimaginables dans une enceinte de sportif, ces actes de violence ne devaient pas passer sans conséquences pour les principaux acteurs.

🚨🚨🚨 La Commission de discipline de la CAF a infligé les sanctions suivantes à l’Espérance Tunis suite aux émeutes de ses supporters lors de son match de #CAFCL contre la JS Kabylie. – Quatre matches à huis clos. – Amende de 300 000 dollars – Si l’incident se reproduit dans… pic.twitter.com/pajUPFxq4p — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) May 5, 2023

Ainsi, on apprend que, désormais, les forces de l’ordre en Tunisie se sont parvenus à arrêter 58 supporters de l’équipe de la capitale dont le fameux homme muni de la tronçonneuse.

Le supporter tunisien de l’espérance qui était en possession d’une tronçonneuse dans le stade lors du match face à la JSK, a été arrêté par la police tunisienne !👏🏽 pic.twitter.com/YeTXdh9Hbt — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) May 1, 2023

Scène la plus marquante de l’ensemble des actes de vandalisme, cette séquence ahurissante a fait le tour de la toile et a été largement désavouée.

Comment ce type a pu s’introduire dans le stade avec une TRONÇONNEUSE hier soir ? pic.twitter.com/BtpQ4LxDem — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) April 30, 2023

De leur côté, les instances judiciaires en Tunisie ont ordonné l’ouverture d’une enquête. À noter que 31 personnes viennent d’être condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal Ben-Arros en Tunisie.