Incidents Ligue des champions en France : un Algérien parmi les accusés

Samedi soir dernier, les forces de police ont procédé à l’arrestation d’une centaine de présents au Stade de France. Et ce suite au chaos dont les lieux ont témoigné. En effet, au moment du déroulement de la Ligue des champions, ces personnes ont un autre plan, celui d’agresser et de voler les spectateurs. Toutefois, uniquement 48 parmi eux ont été placé en garde à vue, dont trois jugé, mardi 31 mai 2022, au tribunal de Bobigny.

Ce n’est qu’après trois jours de la finale, que les prévenus ont comparu devant le juge. L’algérien de 24 ans, le palestinien de 34 ans; et un autre individu de 25 ans. Les trois ont profité des foules pour dérober les spectateurs.

Au tribunal, Oussama. K, le sans papier algérien n’a pas nié les faits. « je n’ai pas de quoi manger » se défend-il. De son côté, le parquet ne considère pas un tel argument comme raison valable pour voler le téléphone portable d’un supporteur britannique. L’avocat de ce jeune sans papier, appuie le fait que son casier judiciaire soit vierge et que son client n’a commis cette erreur que pour avoir de quoi se nourrir.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel a décidé de condamner le prévenu de 24 ans, malgré ses supplices, à six mois de prison associé d’un sursis. « Que dieu vous préserve Madame » remercie Oussama la présidente de la séance du procès, rapportent les médias français.

Pour les deux autres accusés, le palestinien a contesté les faits et a été mis sous contrôle judiciaire. l’autre individu de 25 ans est, quant à lui, condamné à dix mois de prison avec un sursis de trois mois. Ce dernier aux côtés d’Oussama, ont avoué tracer l’objectif de se déplacer jusqu’au stade pour dérober des téléphones aux supporters présents dans les lieux.

Un algérien qui déniche une place gratuite pour assister à la finale de la ligue des champions

Parmi les faits qui ont marqué cette finale, ces vidéos circulant sur les réseaux sociaux; qui montrent des individus s’installant gratuitement dans des places à l’enceinte sportive. C’est le cas, d’ une déclaration d’un soit disant sans papiers algérien. Dans une vidéo qui a été publiée sur Twitter, ce jeune homme prétend avoir assisté au match; sans payer sa place qui coûte environ 5000 euros. Et ce en s’introduisant au stade de France sans disposer d’un billet. Ce supporteur, vêtu d’un maillot du PSG, n’a visiblement trouvé aucun mal à afficher son acte.

Par ailleurs, et au milieu d’un tel chaos, nombreux sont ceux qui se sont exprimés pour accuser les ressortissants étrangers; étant donné que la région de Saint-Denis regroupe un nombre important de maghrébins. Voilà une manière des plus simple pour camoufler le désordre qui a régné la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool.