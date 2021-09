Incidents en Algérie : la Suisse apporte une aide précieuse

Les dégâts engendrés par les immenses incendies ayant frappés plusieurs régions de l’Algérie et plus particulièrement la Kabylie n’ont épargné aucun volet. Les pertes humaines sont estimé à plus de 200 morts, le nombre de blessés souffrant de brulures grave n’a pas encore été révélé. À cela s’ajoute, 794 bâtisses et 831 exploitations agricoles touchés dans la wilaya de Tizi-Ouzou uniquement.

De nombreux pays ont tendu leurs mains à l’Algérie à l’instar de la France, l’Espagne, la Russie ainsi que le Koweit qui a envoyé des équipements et matériels anti-incendies. Hier, jeudi 9 septembre, c’est la Confédération suisse qui a manifesté son soutien total à l’Algérie dans le cadre de l’effort national d’aide aux victimes des incendies.

En effet, et selon un communiqué de l’ambassade de Suisse en Algérie, un don d’une valeur de 150 000 francs suisses (un peu plus de 22 millions de dinars) a été accordé au Croissant-Rouge algérien dans le but de « renforcer ses capacités d’intervention au niveau des régions affectées par les incendies en août 2021 ».

En quoi consiste ce don ?

La présidente de l’institution algérienne en l’occurrence Saida Benhabiles a tenu à exprimer ses très vifs remerciements à l’ambassadeur de Suisse en Algérie, Lukas Rosenkranz pour sa précieuse aide au profit des sinistrés des incendies.

« C’est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur et qui reflète l’attachement du peuple suisse, pays abritant le siège du Mouvement mondial humanitaire, à l’un des principes fondamentaux de l’humanitaire qu’est la solidarité”, a ajouté Saida Benhabiles.

Il convient de préciser que ce don dont la valeur est estimé à 150 000 francs suisses, consiste en 12 groupes électrogènes, 150 matelas anti-escarres, 230 fauteuils roulants.

Les groupes électrogènes dont certains sont d’une puissance de 40 KVA et d’autres de 8 KVA, seront installés au niveau des structures sanitaires afin de les alimenter en électricité. Quant aux matelas anti-escarres, elles permettront de traiter les blessés souffrants de brulures graves. Enfin, les fauteuils roulants envoyés la Suisse remplaceront ceux qui ont été détruits par les incendies.