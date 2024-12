Incidents du match Jaraaf – USMA : le message très classe de Hadji Diouf

Hadji Diouf regrette les incidents ayant émaillé la fin du match Jaraaf-USMA à Dakar. Il envoie un message d’apaisement et d’unité.

De graves incidents ont émaillé la fin du match Jaraaf-USMA dimanche dernier au stade Abdoulaye Wade de Dakar. En effet, les supporters sénégalais et le service d’ordre ont agressé sauvagement les supporters de l’USMA. Un groupe de supporters locaux a même pénétré sur le terrain pour s’en prendre aux joueurs. Heureusement, la situation a été maitrisée de justesse.

Le média algérien « SportTeam », le seul présent à Dakar, a rencontré Hadji Diouf à l’aéroport international de Dakar. La légende du football sénégalaise a commenté les incidents et n’a pas caché d’exprimer son regret sur ce que s’est passé à l’issue de ledit match.

« On est vraiment désolé pour ce qui s’est passé entre l’AS Jaraaf et l’USM Alger. On n’a pas besoin de ça pour l’Afrique. On a besoin de se donner la main et de travailler ensemble », dira-t-il.

Poursuivant sa déclaration, l’ancien attaquant vedette des Lions de la Teranga envoie un message d’apaisement et d’unité. « Je tenais à dire aux supporters de garder la tête froide et qu’on se donne la main. On est vraiment désolé et j’espère que le meilleur gagne. Vive l’Afrique ! », a-t-il ajouté.

L’USMA a envoyé son rapport à la CAF

La direction de l’USMA a officiellement envoyé son rapport des incidents ayant émaillé la fin du match face à l’ASC Jaraaf à la Confédération africaine de football.

Il faut dire que la direction du club a envoyé un rapport détaillé. En effet, elle relaté tous les faits des incidents, avec des photos et vidéos à l’appui. Un rapport qui demeure comme complément d’information pour le Jury disciplinaire de la CAF, qui va également s’appuyer sur le rapport du commissaire au match. Ce dernier, a tout mentionné sur sa feuille.

Rappelons que la Confédération africaine de football a publié un communiqué officiel, dans lequel elle a révélé avoir « ouvert une enquête approfondie sur les incidents ». Désormais, la direction usmiste devra attendre le verdict du Jury disciplinaire, auquel elle lui a demandé dans son rapport de frapper d’une main de fer afin que ce genre d’incidents ne se reproduise pas pour la suite de la compétition.

Il est utile à signaler que que l’ASC Jaraaf a accusé ouvertement les supporters de l’USMA d’être l’origine des incidents ayant émaillé la fin de ledit match. Dans un communiqué officiel, le club sénégalais a reproché aux inconditionnels algérois de ne pas avoir « respecté les dispositions organisationnelles au stade Abdoulaye Wade », « faire entrer des fumigènes dissimulés dans des béquilles » ou encore « avoir déclenché une bagarre contre les forces et l’ordre et une volonté réelle d’aller à l’assaut des supporters de Jaraaf ».