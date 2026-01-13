Incidents après Algérie – Nigéria, arbitrage scandaleux : le rapport accablant de la CAF envoyé à la FAF

Hier, la Confédération africaine de football a annoncé l’ouverture d’une enquête suite aux incidents ayant émaillé la fin du match Algérie-Nigéria (0-2), en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Pour entamer son processus d’enquête et afin de recueillir tous les éléments, la Commission de discipline de l’Instance africaine a adressé une correspondance à la Fédération algérienne de football, lui demandant de fournir sa réponse officielle et sa version des faits concernant les événements ayant suivi ledit match.

Selon le média « El-Khabar », le rapport établi par la Commission de discipline de la CAF fait état de l’implication de plusieurs dirigeants, en particulier, ainsi que de certains joueurs. La commission estime que ces derniers auraient tenté de s’en prendre à l’arbitre sénégalais Issa Sy et à son équipe arbitrale, que ce soit durant la pause entre les deux mi-temps ou immédiatement après le coup de sifflet final.

🟢 À LIRE AUSSI : Incidents à la fin du match Algérie – Nigéria : la CAF ouvre une enquête

Le rapport disciplinaire s’appuie sur plusieurs éléments jugés probants, notamment des rapports officiels rédigés par le corps arbitral, le commissaire au match et le responsable de la sécurité. À cela s’ajoutent différentes séquences vidéo analysées par la commission, y compris les enregistrements issus des caméras de surveillance installées à l’intérieur du Grand stade de Marrakech qui a abrité la rencontre.

À l’heure actuelle, la Fédération algérienne de football n’a pas encore répondu officiellement aux accusations contenues dans la correspondance de la Commission de discipline, ajoute la même source.

Il est toutefois précisé que cette réponse sera suivie d’une seconde réunion entre les deux parties, organisée par visioconférence, avant qu’une décision finale ne soit rendue dans cette affaire. La possibilité de faire appel restera ouverte, notamment si les sanctions prononcées s’avèrent sévères ou jugées injustes à l’encontre de la FAF, un scénario que certains observateurs estiment plausible.

Plaintes contre l’arbitrage à la CAF et à la FIFA

48 heures après l’élimination de l’équipe nationale algérienne en quarts de finale de la CAN-2025 face au Nigéria, la Fédération algérienne de football (FAF) a livré sa première réaction officielle. Dans un communiqué publié hier après-midi, l’Instance fédérale a principalement dénoncé l’arbitrage du Sénégalais Issa Sy, qualifié de scandaleux, annonçant le dépôt d’une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football et de la FIFA, accompagnée d’une demande d’ouverture d’enquête afin de clarifier les faits et de prendre les mesures nécessaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 0 – Nigéria 2 : les Verts éliminés de la CAN 2025, arbitrage scandaleux à Marrakech

Par ailleurs, la FAF a appelé les supporters algériens à faire preuve de solidarité et à se mobiliser autour de l’équipe nationale, malgré la déception liée à l’élimination. Elle a rappelé que d’importantes échéances attendent les Verts dans les prochains mois, notamment la Coupe du monde, ce qui nécessite calme, unité et soutien collectif.

L’Instance fédérale a également salué l’engagement et le sérieux affichés par les joueurs et le staff technique tout au long de la compétition, estimant que leurs efforts méritent reconnaissance et encouragement. Enfin, la FAF a remercié les supporters, les médias et les autorités publiques pour leur accompagnement et leur soutien, tout en renouvelant sa pleine confiance au sélectionneur Vladimir Petkovic et à son groupe, confirmant ainsi la continuité du projet sportif jusqu’au Mondial 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Elimination de la CAN 2025, arbitrage scandaleux d’Issa Sy, avenir de Petkovic : 1ère réaction de la FAF