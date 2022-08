Incidents agences Algérie Ferries : plus de sécurité demandée

Le transport maritime est concerné par plusieurs incidents ces derniers temps au vu du flux conséquent de passagers qu’il faut gérer avec la saison estivale. Dans certains cas, les employés se retrouvent ciblés par les clients mécontents, et cela peut aller très loin.

Dans le but de protéger ses employés, la direction de l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (L’ENTMV) d’Oran a demandé à la Direction de la Sureté de mettre en place une brigade de police, et ce de façon permanente. Cette brigade opèrerait devant le siège de l’agence commerciale, au centre d’Oran.

Sa mission première sera d’aider à l’organisation pour la vente des billets, mais plus important encore protéger les uns et les autres des potentielles « attaques », en gérant les débordements.

En effet, à cause de la fin des vacances beaucoup de personnes se dirigent vers ces agences afin de réserver leurs billets pour la rentrée qui approche à grand pas et leur retour à l’étranger. Au sein des agences, la tension est palpable entre les employés qui sont dépassés et clients qui attendent pendant des heures, et les situations deviennent vite ingérables.

Oran : une bagarre éclate dans une agence Algérie Ferries

Comme expliqué précédemment, beaucoup de débordements sont remarqués ces dernières semaines. C’est ce qui s’est passé ce vendredi 19 aout 2022 au sein d’une des agences d’Algérie Ferries à Oran. En effet, une bagarre a éclaté devant le comptoir de l’agence où les clients attendaient en masse.

Un des clients a pris la peine de filmer la scène, avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Nous y voyons clairement une foule de personnes, désorganisées, et très impatients. L’individu qui filme précise même : « il est 9 : 25 et aucun employé n’est encore présent ».

La bagarre en plus de se voir, s’entend. Les cris des femmes présentent sur les lieux raisonnent, et les personnes sur place tentent de séparer les deux « bagarreurs » tant bien que mal.

Cet évènement n’est malheureusement pas isolé, et les débordements sont de plus en plus récurrents.