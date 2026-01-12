Incidents à la fin du match Algérie – Nigéria : la CAF ouvre une enquête

La fin du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre l’Algérie et le Nigéria (0-2), disputé samedi dernier au stade de Marrakech, a été marquée par une atmosphère électrique et des scènes regrettables. Alors que les Super Eagles venaient de valider leur qualification, le coup de sifflet final a donné lieu à une bagarre générale impliquant des joueurs des deux équipes ainsi que des officiels.

Les tensions, perceptibles durant les dernières minutes de la rencontre, ont rapidement dégénéré sur la pelouse. Échanges verbaux, gestes d’humeur et tentatives d’empoignades ont nécessité l’intervention des staffs et des forces de l’ordre pour ramener le calme. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs acteurs dépassant le cadre sportif, dans un contexte de frustration et de nervosité extrêmes.

🟢 À LIRE AUSSI : Ce qu’a dit Petkovic à Sadi sur l’élimination face au Nigéria et l’arbitrage scandaleux

Ces incidents n’ont pas échappé à la Confédération africaine de football (CAF), qui a rapidement réagi. Dans un communiqué officiel, elle a annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire, non seulement concernant le match Algérie–Nigéria, mais également l’autre quart de finale houleux ayant opposé le Cameroun au Maroc (0-2). « La Confédération Africaine de Football (CAF) a fermement condamné des comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs et officiels lors des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 », précise le début du communiqué.

L’enquête et les mesures disciplinaires de la CAF

La CAF indique s’appuyer sur les rapports des commissaires au match ainsi que sur des éléments vidéo attestant de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l’éthique sportive. L’ensemble du dossier a été transmis au Jury disciplinaire, chargé d’instruire l’affaire et de statuer sur d’éventuelles sanctions. « Des sanctions appropriées seront prises si les personnes mises en cause sont reconnues coupables », souligne l’instance, laissant planer la menace de suspensions ou d’amendes lourdes.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 0 – Nigéria 2 : les Verts éliminés de la CAN 2025, arbitrage scandaleux à Marrakech

Par ailleurs, la CAF a également annoncé analyser des images faisant état d’un incident impliquant des membres des médias dans la zone mixte, qui se seraient comportés de manière inappropriée. Un point qui témoigne de la volonté de l’instance de faire respecter la discipline et le professionnalisme dans tous les espaces liés à la compétition.

En conclusion, la CAF a rappelé sa position de fermeté absolue face à tout comportement déplacé, en particulier ceux visant les arbitres ou les organisateurs. « Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme exigés lors des compétitions de la CAF fera l’objet de mesures disciplinaires », conclut le communiqué.

Déjà dans le viseur du lobby anti-Algérie, la Fédération algérienne risque d’écoper de lourdes amendes. On en saura davantage après le verdict du Jury disciplinaire…