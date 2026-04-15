Incident insolite à Marseille : comment un passager a perturbé 7 vols, dont plusieurs vers l’Algérie

Jeudi soir, l’aéroport Marseille Provence a connu d’importantes perturbations après l’ouverture accidentelle d’une paroi vitrée entre les zones Schengen et internationales. Cet incident a entraîné l’interpellation d’un individu et le retard de sept vols.

Suite à l’ouverture fortuite d’une paroi de séparation entre les zones de départs Schengen et internationaux, l’aéroport Marseille Provence a fait face à d’importantes perturbations durant la soirée de jeudi dernier, provoquant le report de plusieurs vols dont deux vers l’Algérie.

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Ivre, il ouvre les frontières par erreur et retarde des centaines de passagers à l’aéroport de Marseille

Sous l’emprise de l’alcool, un individu originaire de Marseille a ouvert une paroi vitrée coulissante séparant les zones de départs Schengen et internationaux. Ce geste a provoqué une réaction en chaîne : des centaines de passagers se sont engouffrés par erreur dans ce passage, contournant ainsi les contrôles de police aux frontières sans même le réaliser.

Si l’intervention rapide des agents — alertés en à peine trois minutes — a permis de limiter les dégâts immédiats, elle n’a pas empêché d’importantes perturbations de se propager durant toute la soirée. En effet, des centaines de voyageurs ont subi des retards s’étalant de 45 minutes à 2 heures. Les vols concernés desservaient principalement La Réunion, Istanbul, ainsi que plusieurs villes du Maghreb comme Casablanca, Alger et Bejaïa.

Les agents ont dû identifier et regrouper les passagers égarés par cette erreur d’aiguillage. Ces derniers ont été reconduits en salle d’embarquement pour se soumettre à un second contrôle des passeports. Quant à l’individu alcoolisé, son voyage vers Istanbul s’est arrêté là : il a été interpellé avant de pouvoir monter à bord.

Cette simple maladresse paraît dérisoire face au sort du millier de passagers dont le voyage a été paralysé ou retardé.

Le passager perturbateur interpellé

Comment expliquer une telle faille ? L’origine de l’incident a été confirmée par l’examen des caméras de sécurité. Les agents de la Police aux Frontières (PAF) y ont identifié l’homme alcoolisé au moment précis où il déclenchait manuellement l’ouverture de la paroi vitrée, destinée normalement aux situations d’urgence.

Par ailleurs, lors de l’arrestation de cet individu de 48 ans, les policiers ont vite réalisé qu’il ne s’agissait pas d’un acte de malveillance. C’est en réalité son état d’ivresse avancée qui l’a conduit à actionner l’ouverture de la porte, sans aucune intention criminelle.

Le quadragénaire a été conduit en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs. Pendant ce temps, l’avion qu’il devait emprunter a finalement quitté la piste avec une heure et quart de retard. À son bord, il manquait un seul passager : l’auteur même de la pagaille.

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