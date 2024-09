Incident grave à Marseille : 2 avions Air Algérie et Gestair autorisés à occuper la même piste

Le Bureau d’enquête d’analyses de l’aviation civile française a publié, sur son site officiel, un communiqué pour faire part d’un « incident grave » survenu à l’aéroport de Marseille-Provence, en France. Un drame a été évité de justesse entre un avion d’Air Algérie et un autre de la compagnie Gestair.

Les faits remontent au 11 septembre dernier, lorsqu’un avion de la compagnie aérienne nationale ayant effectué le vol Chlef – Marseille s’apprête à atterrir sur l’une des pistes de l’aéroport en question. Cependant, un autre avion a déjà été en place.

À LIRE AUSSI : Air Algérie : un avion contraint de se poser après une fissure détectée sur un hublot

Un drame évité de justesse à l’aéroport de Marseille

Le 11 septembre dernier, un Boeing 737, immatriculé 7T-VKL, appartenant à la compagnie aérienne nationale, a été autorisé à atterrir sur la piste 31R. Le vol, opéré de nuit au départ de Chlef en Algérie, a failli entrer en collision avec un autre Boeing 757, immatriculé EC-NYM exploité par la compagnie espagnole Gestair. Ce dernier a été préalablement autorisé à s’aligner sur la piste pour un décollage.

Les contrôleurs aériens de l’aéroport de Marseille-Provence ont dû intervenir rapidement pour interrompre l’atterrissage du vol d’Air Algérie, opéré de nuit, en raison de l’autre avion qui occupait déjà la piste 31R, rapporte le communiqué de la BEA.

Par ailleurs, dans son communiqué, l’organisme français a qualifié cet incident « de grave« , il relève souvent d’une erreur de la part des contrôleurs aériens de l’aéroport en question. D’ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident.

Des incidents de vol fréquents

Air Algérie a récemment fait face à plusieurs autres incidents intervenant sur ses avions. Parmi les plus marquants, celui qui a mis les passagers du vol Constantine – Lyon en panique. En effet, le 25 août 2024, un Boeing 737 aurait subi une dépressurisation de cabine.

D’ailleurs, une vidéo, témoignant de ce moment de panique, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux montrant le déploiement des masques à oxygène. L’avion qui avait quitté l’aéroport de Constantine à 9h a fait demi-tour en urgence pour atterrir vers 11 h 50.

Heureusement, l’équipage de la compagnie aérienne nationale a bien géré et maîtrisé la situation et a réussi à calmer les passagers de ce vol. L’avion a été remplacé par un autre, un peu plus tard dans la journée, et le vol a pu décoller à nouveau à destination de Lyon.

À LIRE AUSSI : Panique à bord d’un avion d’Air Algérie : que s’est-il passé sur le vol Constantine – Lyon ?