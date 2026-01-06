Incident en plein vol : un avion de Tunisair atterrit en urgence à Alger

L’aéroport international Houari Boumediene d’Alger a été le théâtre d’un atterrissage d’urgence ce lundi 6 janvier 2026. Un avion de la compagnie aérienne publique tunisienne Tunisair a dû interrompre son vol et se poser en urgence sur le tarmac algérois en raison d’une complication médicale survenue à bord.

Selon les informations rapportées par la télévision publique algérienne ENTV, la décision du commandant de bord a été prise après la dégradation soudaine de l’état de santé d’une passagère de nationalité marocaine. Face à l’urgence de la situation, l’équipage a appliqué les procédures internationales de sécurité afin de permettre une prise en charge médicale rapide.

Intervention des services médicaux de l’aéroport

Dès l’atterrissage de l’appareil à Alger, les équipes médicales de l’aéroport international ont été mobilisées. La passagère a été immédiatement prise en charge sur le tarmac par les services de secours, avant d’être évacuée en urgence vers un établissement hospitalier de la capitale.

ENTV précise que « la ressortissante marocaine a été transférée par les éléments de la Protection civile vers le Centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha afin de recevoir les soins nécessaires ». Cette intervention rapide a permis de stabiliser la patiente et de garantir sa prise en charge dans des conditions optimales.

Respect des procédures d’urgence internationales

L’atterrissage d’urgence d’un avion étranger sur le sol algérien s’inscrit dans le cadre des conventions aériennes internationales, qui placent la sécurité et la santé des passagers au-dessus de toute autre considération. Dans ce type de situation, le commandant de bord est habilité à dérouter l’appareil vers l’aéroport le plus proche disposant des infrastructures adaptées.

L’aéroport international d’Alger figure parmi les plateformes aériennes de la région capables de gérer efficacement ce genre de situation, grâce à un dispositif médical opérationnel en permanence.

Il est à rappeler que l’aéroport d’Alger dispose d’une équipe médicale spécialisée, formée pour intervenir en cas d’urgence sanitaire, qu’il s’agisse de malaises, de complications graves ou d’évacuations médicales. Ces dernières années, plusieurs atterrissages d’urgence ont été gérés avec succès par les services aéroportuaires.

Renforcement des dispositifs médicaux

Par ailleurs, l’administration de l’aéroport prévoit de renforcer davantage ce dispositif. Des démarches ont récemment été engagées pour recruter de nouveaux médecins généralistes ainsi que des infirmiers, dans l’objectif d’améliorer encore la qualité de la prise en charge médicale des voyageurs.

Cet incident rappelle l’importance des dispositifs d’urgence dans les aéroports internationaux et la coordination entre les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires et les services de secours. Grâce à la réactivité des équipes sur place, la passagère a pu bénéficier d’une assistance rapide, illustrant une nouvelle fois le rôle clé de l’aéroport d’Alger dans la gestion des situations exceptionnelles.

